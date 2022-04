Petrosino: Marcella Pellegrino ha presentato ufficialemente la sua candidatura a sindaco

Presentata ufficilamente la candidatura a sindaco di Petrosino di Marcella Pellegrino.

Era presente tutto il gruppo dirigente del centro destra provinciale. in rappresentanza di Forza Italia l’assessore regionale Tony Scilla, per Fratelli D’Italia il coordionatore provinciale Maurizio Miceli. Il Movimento Via l’ex assessore del comune di Marsala Michele Gandolfo, Cathy Marino per il Psi, Lombardo per il movimento Futura e Sebastiano Grasso per l’associazione Arcobaleno.

Presenti numerosi cittadini e diversi consiglieri comunali di Marsala.

La Pellegrino ha brevemente illustrato il suo programma elettorale parlando di politiche sociali, pesca, agricoltura, turismo ed edilizia scolastica.