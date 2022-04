[ PUBBLIREDAZIONALE ] “A Sfantasiari” è la rassegna che prende vita nel locale “U Chianu – Sicilian Taste” che vi aspetta in via Cammareri Scurti n. 4/6, in pieno centro storico a Marsala.

Un cartellone con 5 eventi, ovvero un artista e un artigiano per ognuno dei 5 sensi che pervadono il nostro ascoltare, vedere, toccare, gustare e odorare. Si inizia giovedì 21 aprile con il giovane attore marsalese Stefano Parrinello che reciterà “Siculospirina” di Pippo Russo.

In questo testo, l’autore – attraverso l’interpretazione di Parrinello – esamina e spiega alcune espressioni tipiche del dialetto siciliano, con molta ironia ma con altrettanta attenzione alla loro origine. La selezione di sicilianismi offerta al lettore è gustosa e interessante e talvolta lo spunto per la disamina è legato a vicende connesse all’attualità oppure a curiosità e variazioni nate dall’uso dei termini stessi.

Stefano Parrinello debutta in teatro grazie al regista Massimo Pastore, portando in scena anche lavori come regista. Al Cinema ha debuttato con “The lasting season” di Mike Allen ed ha vinto il Premio miglior attore non protagonista al Tindari Teatro Giovani 2013. Parrinello sarà accompagnato dalla chitarra di Gino De Vita.

Gli altri appuntamenti in rassegna sono con: d’Altra p’Arte, Nicoletta Vaiarello, Salvo Ciaramidaro e Eleonora Bongiorno.

La rassegna vede come media parter itacanotizie.it, il quotidiano Marsala C’è e il portale Marsala Live.

