E’ morto l’ex dirigente scolastico Rino Salvo

Marsala piange la scomparsa di Gaspare Salvo. Laureato in fisica, aveva cominciato con l’insegnamento per poi diventare dirigente scolastico. Dal 2012 in pensione, aveva chiuso la propria carriera scolastica da dirigente, prima alla guida dell’Istituto Industriale, poi al Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala.

Fino agli anni ’90 fu anche impegnato in politica, ricoprendo il ruolo di consigliere di quartiere per il Pci e di segretario del Pds.

La notizia della morte di Rino Salvo ha destato grande commozione nel mondo scolastico marsalese, soprattutto tra gli insegnanti che hanno avuto modo di conoscerlo e di lavorare con lui, apprezzandone le qualità umane e professionali.