I “miricani” sbarcano a Marsala con il Barber Shop vintage

[ PUBBLIREDAZIONALE ] I “miricani” sbarcano a Marsala!

Démodé, stile ‘old school’ e classe innata, è il biglietto da visita di “I miricani Barber Shop”, situata nel cuore di Marsala, in via XI Maggio, n. 104.

Con “I miricani” torna per la prima volta l’eleganza delle barbarie anni ’30, che si distinguono a partire dalle postazioni per i clienti, dalla sala d’attesa con le poltrone vintage tipiche del periodo storico, figlie di una cultura intramontabile. Sono ben 4 le postazioni clienti e una è riservata e pensata esclusivamente per i bambini.

“Il nostro locale nasce nel dicembre del 2021. Inizialmente eravamo in 3, oggi siamo orgogliosi di poter dire che siamo in 5, siamo cresciuti tanto. Abbiamo cercato di ricreare un ambiente solo per uomo, dove può rilassarsi, staccare completamente la spina dal lavoro e dalla routine quotidiana grazie ai nostri trattamenti. Ci piace coccolare i nostri clienti non solo con il servizio di barberia, ma anche con del buon liquoroso Marsala, o con del caffè o un cioccolatino”, racconta Ivan, classe 1996, originario di Castelvetrano, che per la sua passione è volato a Milano dove ha svolto per 5 anni la professione, divenendo responsabile della Barberia “I miricani” di Magenta.

E’ lì che poi ha pensato di tornare ‘a casa’ e investire sul territorio marsalese.

Uno stile unico quello dei “miricani”, dallo shampoo ‘in avanti’ come si faceva una volta, ai panni caldi e morbidi prima di lavorare la barba a quelli freddi, seguiti da vari trattamenti a scelta.

“I miricani Barber Shop” di Marsala non si ferma qui!

L’obiettivo è aprire un secondo store in Provincia di Trapani. Inoltre, ogni lunedì in una scuola di Barbieri di Mazara del Vallo, Ivan e il suo staff mettono a disposizione la propria esperienza con la formazione per giovani professionisti del futuro.

Contatti:

Via XI Maggio, 104

tel. 0923.26351 – 327.1758692

mail: imiricani.barbershop.marsala@gmail.com

Fb: @Imiricanibarbershopmarsala

Ig: i_miricani_barbershop