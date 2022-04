Marsala: Villa Gaia torna agli Scout, si stipulerà il comodato d’uso

Concesso in comodato d’uso all’Associazione Agesci – Gruppo Scout di Marsala la sede comunale di “Villa Gaia”, in via Giulio Anca Omodei. È quanto ha deliberato la Giunta Municipale sulla scorta di un apposito avviso pubblico che risale al 2017 e la cui procedura non era stata più ultimata.

“Si completa finalmente l’assegnazione dell’immobile comunale – sottolinea il sindaco Massimo Grillo -; abbiamo dovuto ricondurre il tutto alle norme statutarie e regolamentari, attuando la corretta procedura che deve guidare ogni concessione di locali comunali. Esprimo soddisfazione per questo risultato che consentirà di potere valorizzare questo immobile e fare rivivere anche l’area circostante, grazie ad un gruppo scout motivato cui va il mio appezzamento”.



L’Associazione Agesci ha dichiarato la disponibilità a ristrutturare l’immobile, investendo risorse proprie per realizzare alcuni interventi resisi necessari dopo l’incendio che, nel 2019, aveva gravemente danneggiato la struttura del sito.

La sede di via G. Anca Omodei è stata assegnata per 17 anni, secondo termini e modalità indicati nella Contratto di Concessione. Questo non comporta alcun impegno di spesa, tenuto conto che rimangono a carico dell’Agesci le spese delle utenze e per la ristrutturazione.

Dopo la stipula del contratto si passerà a ripulire e sistemare l’immobile che aveva già ospitato gli Scout marsalesi. Poi a fine contratto, Villa Gaia fu sempre affidata a loro e infine è mancata sempre una firma per il nuovo comodato che adesso, dopo alcuni anni e pandemia compresa, vede la luce.