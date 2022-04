La Regione avvia l’iter (per ora soltanto burocratico) per il porto di Marsala

Al via l’iter per la realizzazione del nuovo porto di Marsala. Lo ha deciso il governo regionale guidato dal governatore Nello Musumeci, su proposta dello stesso presidente della Regione, che ha dato incarico al dipartimento delle Infrastrutture per procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione esecutiva.



«In occasione della mia visita istituzionale al Comune, nello scorso gennaio – sottolinea il governatore Nello Musumeci – avevo preso un impegno con il sindaco e altri rappresentanti delle istituzioni locali, che avevano evidenziato l’esigenza prioritaria di dotare la città di un porto, da lungo tempo atteso, degno della tradizione marinara della città e che sia in grado di assolvere efficacemente a finalità sia turistiche che commerciali. Adesso, dopo le opportune verifiche, stiamo mantenendo l’impegno. La riqualificazione e il potenziamento del sistema portuale dell’Isola rientra certamente fra gli obiettivi programmatici del governo della Regione».



Il progetto dovrà prevedere il dragaggio dei fondali, la realizzazione di una diga foranea sopraflutto e, soprattutto, un approdo turistico con ampia ricettività nautica. Sarà compito del dipartimento delle Infrastrutture provvedere alla copertura finanziaria e al necessario coordinamento con le previsioni dello strumento urbanistico vigente del Comune.