Coronavirus nel trapanese: casi instabili, crescita per vie dei pochi guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, martedì 1° marzo 2022.

Gli attuali positivi sono così suddivisi nei 25 Comuni del trapanese: Alcamo 673, Buseto Palizzolo 66, Calatafimi Segesta 97, Campobello di Mazara 230, Castellammare del Golfo 297, Castelvetrano 526, Custonaci 114, Erice 399, Favignana 15, Gibellina 26, Marsala 1.473, Mazara del Vallo 925, Misiliscemi 0, Paceco 154, Pantelleria 167, Partanna 169, Petrosino 154, Poggioreale 15, Salaparuta 32, Salemi 105, San Vito Lo Capo 77, Santa Ninfa 79, Trapani 1.019, Valderice 163, Vita 29.

Oscillano e aumentano di nuovo i contagi per via delle quasi zero negativizzazioni registrate dall’autorità sanitaria: sono 7.004 i positivi in totale (+671); sono stabili a 570 i deceduti e i guariti sono 53.548, ovvero solo 2 persone che hanno sconfitto il Covid in 24 ore.

In terapia intensiva si registrano anche oggi 0 ricoveri, in semi intensiva sono 14 (+1) e nelle degenze ordinarie 59 (-1); in Rsa o Covid Hotel ne restano 17 (-1).

Questi i dati tamponi effettuati (dato parziale): 310 molecolari, 979 i test per la ricerca dell’antigene.