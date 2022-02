Valderice in ansia per la scomparsa di Debora Costanza. Il fratello: “Uscita dopo una telefonata, non è più tornata”

Ore di apprensione a Valderice per la scomparsa di una ragazza di 17 anni, Debora Costanza. A lanciare l’allarme, attraverso i social, è stato il fratello Alessio, che ha pubblicato un messaggio e una foto chiedendo la massima diffusione.

“Buona sera a tutti Vi prego di aiutarmi. Questa è mia sorella, ha 17 anni, si chiama Debora, e da ieri sera alle 20 circa che manca da casa (a Valderice), dopo un pomeriggio con il ragazzino, è scesa, chiamata da lui dopo cena, per fargli fare una chiamata, da lì non è più rientrata. Non sappiamo cosa pensare, non credo sia un allontanamento volontario visto che è scesa senza giubbino. Per privacy non metto la foto del ragazzo, anche lui risulta scomparso. Regolare denuncia fatta, i cellulari risultano spenti e localizzati in zone diverse, il suo a Valderice e quello del ragazzo a Fulgatore. Io mi auguro sia una ragazzata, se qualcuno in mattinata l’ha avvistata per strada e può aiutarci. Oppure qualcuno che sa, si metta la mano sulla coscienza e parli… Suo nipote e tutta la sua famiglia l’aspettano. E’ vestita con questa felpa e un paio di pantaloni neri e scarpe bianche”.

Anche il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, ha scritto a riguardo: “Stiamo vivendo ore di ansia e preoccupazione per la scomparsa di Debora Costanza e del suo ragazzo. Siamo in contatto con il Maresciallo della locale stazione dei Carabinieri, per seguire le indagini. Esorto tutti a collaborare se in possesso di notizie, ogni elemento potrebbe essere importante”.

La ragazza – 17 anni – frequenta l’Itet “Leonardo Sciascia” di Erice. Il ragazzo, Marco Savalli, ha invece 20 anni.