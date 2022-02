Morto l’ex procuratore di Marsala Alberto Di Pisa

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, esprime il cordoglio del governo regionale per la morte del giudice Alberto Di Pisa, ex procuratore di Marsala, membro del pool antimafia e tra i magistrati del maxiprocesso di Palermo.

E’ morto, dopo una lunga malattia, all’ospedale Cervello di Palermo. Di Pisa aveva 79 anni e aveva lasciato la magistratura nel 2015 per limiti d’età.

«Con lui – afferma Musumeci – scompare un illustre giurista da sempre in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. L’ho conosciuto subito dopo il mio insediamento a Palazzo Orleans e, avendone apprezzato il rigore morale e la competenza amministrativa, l’ho nominato commissario straordinario del Libero consorzio di Agrigento, dove ha profuso con tenacia il proprio impegno. Alla famiglia del magistrato va il mio più sentito cordoglio, al quale unisco la vicinanza della comunità siciliana».

Fu coinvolto nella vicenda del “Corvo di Palermo” e condannato nel 1992 in primo grado; poi l’anno successivo è stato assolto per non aver commesso il fatto. “Il Corvo” prende le mosse dall’Alto commissario per la lotta alla mafia che indicò fosse sua l’impronta digitale lasciata su uno dei messaggi anonimi di accuse inviati ai magistrati Falcone, Ayala e Giammanco, al capo della polizia Parisi e al questore De Gennaro.