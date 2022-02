Free spins: la guida completa per sfruttare al meglio questa promozione

Per attrarre nuovi utenti o premiare i giocatori già operanti sul proprio sito, i casino online in Italia offrono varie promozioni di gioco, con o senza deposito. Tra di esse un ruolo particolare spetta ai cosiddetti free spins sulle slot machine, ovvero i giri gratis. Scopri i migliori free spin del 2022 in questa guida.

Proprio ad essi le piattaforme per il gaming sul web affidano il compito di attrarre nuove iscrizioni o spingere gli utenti esistenti alla visita e a giocare. Considerato il numero di casino online che compongono la scena tricolore, si tratta di una proposta estremamente variegata, da comprendere nel dettaglio. In questa guida si scopriranno i requisiti, in modo da poter sfruttare questo genere di promozione free sulle slot in sede di registrazione e deposito.

Cosa sono i free spins?

Per free spin si intendono i giri gratuiti sui giochi, in particolare sulle slot machine che i casino online offrono nei loro programmi promozionali tutti i giorni. Bonus che possono essere rivolti all’acquisizione di nuovi utenti oppure ad ottenere la fidelizzazione dei vecchi giocatori, premiandone l’eventuale visita o scommessa di gioco.

Addirittura, alcuni casino di gioco li personalizzano, offrendoli al giocatore in occasione del suo compleanno. E’ possibile, di conseguenza, considerarli pari ai freeroll del poker online, oppure alle cartelle gratis delle sale Bingo.

In pratica, chi riceve il bonus, con deposito o senza, può realizzare il sogno di poter giocare con l’obiettivo di vincere, senza rischiare di perdere soldi. Nata nel 2012, ovvero dopo la legalizzazione delle slot machine nel nostro Paese, si tratta di una scommessa conseguente ad un dato di fatto incontrovertibile: l’amore degli italiani per queste macchinette. Si calcola, infatti, che oltre la metà dei proventi dei casino online dotati di licenza nel nostro Paese, provenga dai giri degli utenti sulle slot machine.

Quali sono le tipologie di free spins?

Ci sono vari tipi di promozioni e free spins gratis sulle slot machine nei casinò online. Si può dire però che esistono due principali tipologie di giri gratis sulle slot proposte dai casino online in Italia: bonus senza deposito e versando il deposito dopo la registrazione.

I primi free spin, a loro volta, possono essere proposti all’atto della registrazione (bonus di benvenuto), per invogliare il giocatore a giocare sul proprio casino. Oppure possono essere offerti ad utenti già registrati con il preciso intento di ottenere la loro fidelizzazione impedendo che spendano i propri soldi altrove.

In questo caso i bonus di benvenuto sono indicati come ricorrenti e rappresentano forse la tipologia più ambita di promozione. Il motivo di questo gradimento è da ricercare nel fatto che grazie agli spin ricorrenti è possibile per i giocatori provare nuove slot machine. Non è un caso che i casino di gioco che li propongono online sono molti, ritenendoli un investimento. Basta in effetti guardare le sezioni dedicate alle slot machine per trovare offerte periodiche relative a giri gratuiti.

I free spins (giri gratis) sulle slot possono andare dai pochi giri ad un numero molto consistente. In alcune occasioni il sito online può addirittura offrire un numero di bonus pari a centinaia di essi. Consentendo agli interessati di suddividere il totale in più sessioni di gioco entro un arco temporale più largo di una sola giornata.

Solitamente vengono erogati nei giorni dopo la convalida del processo di registrazione. In pratica, ogni casino online chiede un preciso adempimento per la convalida dell’identità dell’aspirante giocatore. Quello consueto è l’invio di una copia di un documento di riconoscimento in fase di validità.

I giri gratuiti senza deposito sulle slot machine sono i bonus più richiesti. Sono però non molti gli operatori che li propongono, con requisiti peraltro stringenti. Chi lo fa è naturalmente visto con un occhio diverso dai giocatori o aspiranti tali.

Per quanto riguarda i free spins (giri gratis) con deposito dei soldi sul conto, possono vantare una particolarità di non poco conto. Solitamente, infatti le condizioni di gioco per poterne usufruire sono molto meno complesse rispetto a quelli senza deposito. La ratio di questa caratteristica è facilmente spiegabile: il giocatore ha già pagato il sito anticipando i soldi, garanzia del casino per il futuro, perché complicargli la vita?

La differenza tra free spins e versione demo

Quanto ricordato sinora sui free spins (giri gratis), ricorda non poco il meccanismo su cui si fonda ogni versione demo. Ovvero la particolare modalità di simulazione che permette di giocare nei casino senza puntare soldi reali.

Tra l’una e l’altra, però, ci sono due differenze di non poco conto:

il conto demo non prevede come requisito per il gioco la registrazione al sito; se non si perdono soldi, al pari non si possono guadagnare vincite, diversamente da quanto avviene coi free spins (giri gratis).

Quali criteri adottare per scegliere un casino free spins?

Si tratta di un quesito di non poco conto, alla luce di una proposta di gioco sempre più variegata in un settore così concorrenziale. Andiamo quindi a vederli da vicino, partendo dai requisiti da privilegiare.

Il possesso di una licenza AAMS

Il primo requisito che deve essere preso sempre in considerazione per tutti i siti che propongono giochi d’azzardo, ancora prima dei bonus, è il possesso di una licenza. Per tale si intende un permesso rilasciato da ADM/AAMS , unico ente di controllo valido in Italia. Se non si è sicuri in tal senso, meglio lasciar perdere benvenuti promozionali anche molto favorevoli. Si rischia infatti di perdere i propri soldi senza neanche giocare.

Non è tutto oro quello che luccica

Quando si effettua una visita a tutti i migliori casino online, la prima cosa evidenziata sono proprio le promozioni che offrono per invogliare alla registrazione. Per loro, in effetti, una scommessa o una puntata gratis sui giochi è una vetrina da esibire.

Alla luce dei giri proposti entro un certo termine, si pensa subito alle possibili vincite. Solitamente, però, all’atto pratico le vincite effettive sono pari a poche decine di centesimi. Le promozioni rappresentano perciò solo un aspetto secondario nell’offerta di tutti i migliori siti di gioco sul web. Nella scelta finale, sarebbe invece sempre da privilegiare un requisito come i giochi e la qualità dei servizi proposti.

Attenzione al Playthrough

Altra cosa che occorre sempre sapere, in relazione ai bonus di benvenuto che i casino offrono alla clientela, è che occorre vagliarne le condizioni con molta attenzione. Per ottenere veri soldi sotto forma di vincite, tutti i soldi vinti in spin (giri gratis) devono essere rigiocati più volte entro i giorni successivi al rilascio.

Il meccanismo in questione si chiama Playthrough e indica il numero minimo di volte in cui deve essere riutilizzata la vincita. Se non si arriva a questo minimo, è impossibile prelevare i soldi. Di solito, più sono i giri gratis concessi sulle slot machine e maggiore è il Playthrough.

Proprio da questo ultimo punto, si può trarre una conclusione ben precisa: i bonus promozionali offerti sui giochi da un sito online dovrebbero essere l’ultimo punto da prendere in considerazione in fase di scelta. Proprio le condizioni cui è legata la riscossione delle vincite con i free spins (giri gratis) li depotenziano in maniera molto rilevante. Molto meglio valutare l’effettiva validità dell’operatore in termini di giochi e servizi. Proprio da qui si può capire quali siano i migliori siti di gaming, in Italia.