Marsala: 84enne dorme dietro l’edicola di Porta Garibaldi. Storia di solitudine

Una grave vicenda si sta consumando da giorni in pieno centro a Marsala. Proprio all’ingresso della Porta Garibaldi, dove si trova una ex edicola oggi adibita a punto informativo turistico, c’è un uomo che dorme nel retro.

Si tratta di F. R., di 84 anni, che da diverse notti dorme con una coperta per terra in piena Piazza Mameli.

Una storia drammatica, di solitudine, che è iniziata qualche tempo fa.

F. R. viveva da solo in una casa privata, godendo di una pensioncina; gli inquilini però, hanno richiesto lo sfratto, probabilmente in quanto l’84enne viveva in condizioni igienico-sanitarie molto precarie come hanno constatato i Vigili urbani intervenuti. A seguito dell’ordinanza di sgombero, i Vigili nel giugno 2021, sono intervenuti per condurre F. R. in un’altra residenza, presso Villa Belvedere, una casa di riposo in contrada Conca.

Giorni fa però, il signor F. è scappato dicendo di non trovarsi bene nella casa di riposo e adesso dorme in strada. La vicenda è stata segnalata ai Servizi Sociali del Comune di Marsala dalla Polizia Municipale, ma non hanno reperibilità al momento e potranno intervenire lunedì.

E’ intollerabile che una persona in generale, e in particolare un signore così anziano, con tutte le difficoltà che la vita gli ha procurato, dorma e viva per terra con il freddo gelido che scende la sera.

“Abbiamo portato a F. R. da mangiare e qualcosa di caldo ma lui non accetta nulla. Stiamo facendo il nostro dovere per segnalare la difficile storia dell’uomo e per tutelarlo. Non si può lasciare così“, affermano gli ispettori intervenuti a prestare soccorso all’uomo.