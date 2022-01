Marsala: nella notta un’auto è andata a fuoco

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire nella notte, in viale Regione Siciliana, nelle vicinanze dei quartieri popolari, per una vettura che ha preso fuoco.

Le fiamme hanno avvolto una Fiat 600 che era parcheggiata in strada. Non ci sono altri danni a persone o ad altre vetture, peraltro i pompieri sono intervenuti in tempo a spegnere l’incendio evitando che questo si spargesse anche ad altri mezzi parcheggiati lungo la via.

Ancora non si conosce la matrice che ha portano la distruzione della macchina.