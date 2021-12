In Sicilia 2.819 nuovi casi di Covid e 28 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Nuova crescita in Sicilia, registrata dal bollettino del Ministero della Salute, del numero dei nuovi positivi al Covid. Il numero dei nuovi contagiati è pari a 2.819 (contro i 2.087 rivelati nelle 24 ore precedenti) a fronte di 50.332 tamponi processati, dato che produce un tasso di positività che si dimezza al 5,60%. In crescita i decessi, 28 (+8), i guariti sono 512, mentre gli attualmente positivi si incrementano di 2.279 unità determinando un numero complessivo di 32.143. Sul fronte ricoveri, nei reparti ordinari si trovano 685 degenti (+28), 88 (+7) i pazienti in terapia intensiva con 10 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 31.370 persone.

