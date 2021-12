Vigili del Fuoco: si festeggia Santa Barbara

“Purtroppo anche quest’anno la festività di Santa Barbara risente del momento particolarmente difficile per il nostro Paese, a causa dell’emergenza pandemica “COVID-19”.

Tuttavia, con convinta determinazione vogliamo onorare, anche se in tono ridotto e molto sobrio, la nostra patrona Santa Barbara”,

cosi ha esordito il Comandante provinciale Michele Burgio nella sua allocuzione, al termine della Santa Messa officiata dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, alla presenza delle sole Autorità civili e militari cittadine.

Alle 8.45 è stato reso l’omaggio ai Caduti in servizio dei Vigili del Fuoco con la deposizione di una corona di alloro sulla lapide. A seguire il Comandante Burgio ha scoperto il bellissimo plastico della sede Centrale realizzato e donato al Comando dal Vigile Coordinatore Pietro Stabile e il leggìo, minuziosamente ristrutturato dall’ex Capo Reparto Aldo Gavini, posto nella sua naturale collocazione dell’aula didattica.

Nel rispetto della tradizione, la ricorrenza di Santa Barbara rappresenta il momento ideale in cui, in prossimità della conclusione dell’anno, si guarda al lavoro svolto e alle prospettive future. “I numeri relativi agli interventi di soccorso sono comunque importanti e degni di un Comando di primo piano. Dall’inizio dell’anno ad oggi siamo attestati a 8.890 interventi di soccorso tecnico urgente, molti dei quali avvenuti, come sempre, durante la stagione estiva, a fronte di gravi danni ai beni ed alla vegetazione; un impegno particolare è stato profuso anche in occasione dei recenti eventi alluvionali che hanno interessato la nostra provincia. L’attività di prevenzione incendi effettuata dai Funzionari tecnici sulle aziende non si è mai fermata, numerose istruttorie tra valutazioni progetto, sopralluoghi, controlli a campione e procedimenti di Polizia Giudiziaria”, ha detto il Comandante Michele Burgio. “I Vigili del Fuoco sono e saranno sempre a fianco dei cittadini per dare loro soprattutto maggiore sicurezza e serenità”, ha proseguito il Comandante Burgio, “sono trascorsi appena tre mesi dal mio mandato dirigenziale a Trapani, e devo dire con estrema sincerità di aver trovato personale altamente qualificato e di grande esperienza.

Il mio impegno sarà indirizzato per una rapida soluzione delle criticità in cui versa il Distaccamento di Pantelleria, ormai non più rinviabili; anche la definizione dell’iter burocratico-amministrativo per la realizzazione della nuova sede del Distaccamento di Marsala.