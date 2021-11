Porto di Marsala: Giulia Adamo incontra Grillo e Ruggieri, si riparla di progetto esecutivo…

La scorsa settimana, a Palazzo Municipale di Marsala, il sindaco Massimo Grillo e il suo vice Paolo Ruggieri hanno incontrato l’ex sindaco Giulia Adamo. Motivo della visita, acquisire gli ultimi aggiornamenti sulla situazione riguardante il Porto, su cui attualmente è alta l’attenzione della Regione e dell’assessore Marco Falcone in particolare.

Si è convenuto sulla necessità di attivare la migliore soluzione per potere disporre, a stretto giro, di un progetto aggiornato. E’ stata presa in considerazione la possibilità di utilizzare gli studi del progetto esecutivo di messa in sicurezza del Porto, realizzato dal Genio Civile delle Opere Pubbliche.

Nel 2014 infatti, l’iter amministrativo per rendere il progetto cantierabile fu interrotto dall’Amministrazione. A conclusione della riunione – presenti l’architetto Benny Musillami, l’ingegnere Antonino Candela e il tecnico comunale Alessandro Putaggio – ci si è dati appuntamento successivamente all’incontro che a breve si terrà in Regione, dove il sindaco Grillo e l’assessore Falcone affronteranno più in dettaglio la futura progettualità, con relativo cronoprogramma, per il Porto di Marsala.