Prosegue il maltempo in Sicilia: è di nuovo allerta arancione

Maltempo senza tregua in Sicilia. Anche per la giornata di domani, mercoledì 17 novembre, la Protezione Civile Regionale prevede piogge insistenti e raffiche di vento. Di conseguenza, è stato diramato un avviso di allerta arancione in gran parte della Sicilia. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati deboli. I venti saranno forti dai versanti sud-orientali nella prima parte della giornata, per poi andare gradualmente in attenuazione. Molto mosso lo Ionio meridionale, localmente molto mossi il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia.