Vaccino, Speranza “Da dicembre terza dose per 40-60enni”

ROMA (ITALPRESS) – “La terza dose la consideriamo strategica. E’ stato deciso di proseguire per fascia anagrafica, dal primo dicembre saranno chiamati al richiamo, alla terza dose, chi ha tra i 40 e i 60 anni. Facciamo un passo in avanti perchè la terza dose è un tassello importante nella lotta al Covid”. Ad annunciarlo alla Camera il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo durante il question time all’interrogazione sulle categorie per cui prevedere la somministrazione in via prioritaria della terza dose del vaccino anti Covid-19.

(ITALPRESS).