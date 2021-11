Atto d’indirizzo per la sistemazione di Porticella a Marsala

Il consigliere Leo Orlando propone un Atto di indirizzo relativo all’ “Area Sgambamento per cani e sistemazione della Piazza Marconi – Porticella”.

“A seguito del sopralluogo – scrive l’esponente di Palazzo VII Aprile – effettuato in data 7 novembre 2021 alla presenza del Sindaco Massimo Grillo e del Vice Sindaco Paolo Ruggieri, avendo condiviso un’idea progettuale idonea a dare maggior decoro alla piazza Guglielmo Marconi – Porticella, storica porta della città di Marsala e considerato che negli ultimi mesi sono stati diversi i lavori che hanno interessato alcune arterie stradali della zona in oggetto e che nelle scorse settimane sono stati completati gli interventi strutturali presso la palestra “Nicola Grillo”, insistente nella piazza G. Marconi e che la stessa piazza è stata nel tempo utilizzata quale luogo di scambio merci attraverso mercati cittadini e che negli ultimi anni la zona in oggetto ha anche vissuto uno sviluppo turistico con il sorgere di diverse strutture ricettive (B&B, case vacanze, resort, ecc.) si invita a mettere in essere idee progettuali per piazza G. Marconi – Porticella per la realizzazione, nel giardino adiacente alla palestra “Nicola Grillo”, di un’area dedicata allo “Sgambamento per Cani” al fine di migliorare il benessere dei nostri amici a quattro zampe attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, predisponendo tutti gli interventi necessari quali: recinzione lungo il perimetro dell’area, cura del verde, installazione giochi per cani, arredo urbano (panchine, contenitori portarifiuti adeguati anche per le deiezioni canine ecc.);• cura del verde e installazione di giochi d’acqua nella fontana presente al centro della piazza G. Marconi“.

Inoltre il consigliere propone la sistemazione e la pulizia dei bagni già esistenti e l’ adeguamento della piazza e in modo particolare dell’area ad oggi adibita a parcheggio al fine di poter ospitare il mercato del contadino nella giornata di domenica e predisporre tutte le autorizzazioni per l’installazione dell’antica Porticella.