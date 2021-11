Covid, incidenza in risalita e Rt raggiunge 1,15

ROMA (ITALPRESS) – L’incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale è in risalita: 53 per 100mila abitanti contro 46 per 100.000 abitanti della scorsa settimana. E’ quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute e Iss.

Nel periodo 13 ottobre – 26 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,15 (range 0,93 – 1,28), in aumento rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica. E’ stabile e sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. Si ritiene che le stime di Rt siano poco sensibili al recente aumento del numero di tamponi effettuati, poichè tali stime sono basate sui soli casi sintomatici e/o ospedalizzati.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,0% contro il 3,7%.

