Il maltempo sommerge Catania. Un altro morto a Gravina

Gravi disagi e una nuova vittima. Ancora una giornata all’insegna del maltempo in Sicilia Orientale e in particolare nel catanese. A Gravina un uomo è sceso dalla propria auto in panne venendo travolto dall’acqua. E’ la seconda vittima, dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo scomparso a Scordia assieme alla moglie (di cui non ci sono ancora notizie).

Letteralmente sommersa dall’acqua Catania, con automobilisti bloccati sulle proprie vetture, abitazioni evacuate e diversi interventi di emergenza. Surreali le immagini provenienti dal centro cittadino, con via Etnea che somiglia a un fiume in piena, piazza Duomo a un lago. Acqua anche dentro l’ospedale pediatrico Garibaldi, in alcuni uffici comunali e sui mezzi pubblici. Piove a dirotto anche all’interno del teatro “Bellini”.

Le forti piogge hanno anche fatto straripare il fiume Simeto e hanno costretto l’Anas a chiudere la circolazione della strada statale 192 ‘Della Valle del Dittaino’, in prossimità del chilometro 81, nel capoluogo etneo, dal momento che le acque hanno invaso la sede stradale.