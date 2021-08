Il Mare colore dei Libri: il programma della terza giornata

Terza e ultima giornata del festival Il Mare colore dei Libri, che si tiene a Marsala, tra i viali della secolare Villa Cavallotti. L’apertura è dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24. Al festival della cultura e dell’editoria, che come direttore artistico ha Ottavio Navarra, partecipano circa venti case editrici indipendenti, ciascuna delle quali ha un punto in un gazebo all’interno della villa, per l’esposizione dei propri libri. Il programma dei tre giorni è composto da circa cinquanta eventi, tra incontri con autori, laboratori dedicati all’editoria per bambini, concerti musicali e approfondimenti basati sulla lettura e la parola scritta. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Il Mare colore dei Libri è promosso da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala ed è organizzato in collaborazione con la Regione Siciliana – PO FSE Sicilia 2014 -2020.

Alle 21 di oggi lo scrittore Francesco Bozzi, autore di programmi di Fiorello e anche sceneggiatore, presenterà Il giallo del gallo, edito da Solferino. Nelle pagine, dove non manca l’ironia, protagonista è l’iracondo commissario Saverio Mineo, impegnato, suo malgrado, in delicate indagini tra Cinisi e Terrasini. Con lo scrittore converserà Daniele Ienna.

Alle 22.30, Roberto Lipari, attore comico, racconterà il suo rapporto sulla parola scritta e parlata, con particolare attenzione alle parole siciliane e alla loro capacità di costruire comicità. Una riflessione che partirà dal suo libro Cara Accademia della Crusca, ti scrivo (Navarra Editore), una lettera aperta in cui si chiede di introdurre 101 parole o espressioni tipiche del dialetto siculo all’interno del vocabolario ufficiale, dando vita a un appello accorato e vibrante. Alle 21.30 Roberto Lipari sarà allo stand della casa editrice Navarra per un firma copie e per incontrare gli amici del festival.

Nel corso della giornata verrà, inoltre, ricordato lo scrittore e saggista Roberto Sottile, italianista dell’Università degli Studi di Palermo, scomparso ieri in maniera prematura.

Il programma di oggi, domenica 8 agosto

Gli incontri cominceranno in orari diversi e in diversi punti di Villa Cavallotti. Alle 10, nell’ambito del circuito di incontri “Ogni vita merita un romanzo”, per chi ha voglia di navigare nelle trame della propria storia, il festival si apre culturalmente al counseling e ai “suoi orditi”. Ecco, quindi: visualizzazione guidata con musica e narratore; conducono Anna Rita Calabrese e Nadia Passalacqua, professional counselor. A seguire, dalle ore 11.30, Ho navigato in un oceano di parole blu: Il mio buon vento: Federica Lipari, architetto e navigante scrittrice, si narra. A concludere, “Dialogo tra navinganti”; modera Anna Rita Calabrese, professional counselor. Sempre alle 10, a cura della Libreria Albero delle storie, il Laboratorio Il tempo dei bambini, che parte dal libro Tempo al tempo di Gianluca Caporaso (Salani Editore).

La maratona di incontri prosegue alle 18. In programma c’è un appuntamento dal titolo: Insieme alle api per una vera inclusione e integrazione sociale. Si tratta della presentazione del progetto per il primo apiario didattico senza barriere, a cura di Andrea Licari. Intervengono: Claudia Marchetti e Maria Orrù. In contemporanea allo stesso orario, l’incontro Volontariato e Randagismo, storie di attivismo, dove ci sarà Gloria Genna, vice delegato di Oipa Marsala, in dialogo con l’educatrice cinofila Giuliana Adamo. Il dialogo parte dal libro di Sara Turetta, fondatrice di Save the Dogs, I cani, la mia vita (Sonda). Sempre alle 18, l’autore Renato Lo Schiavo presenta Frammenti di perduto Amore (Margana Edizioni); con lui dialogherà Maurizio Macaluso. Lo scrittore Giuseppe Milazzo presenterà il suo libro Terremoto è per sempre (Qanat Edizioni); con lui converserà Adriana Chirco.

Negli appuntamenti della fascia oraria delle 19 si presenterà Il conte di Mazara di Alexandre Dumas (il Palindromo); interverranno gli editori Nicola Leo e Francesco Armato. Si presenta anche il libro Il giorno giusto con l’autrice Annamaria Piazza (Torri del Vento edizioni) e interverrà Massimo Russo. Lo scrittore Alessandro Chiolo presenterà il suo libro Dietro ogni lapide. Morti per mafia, vivi per amore (Navarra Editore); con lui converseranno Ferdinando Domè e Vincenzo Figlioli. Alle 19 si presenta anche il libro L’età dei Florio, scritto da Romualdo Giuffrida e Rosario Lentini (Sellerio): l’autore Rosario Lentini dialogherà con Giovanni Cucchiara.

Al turno delle 20 si presenterà il libro Les Poèms d’un Maudit (Le poesie di un Maledetto) di Mario Scalesi, a cura di Salvatore Mugno (Transeuropa). Il curatore dialogherà con Francesco Vinci. Quest’ultimo evento nasce in collaborazione con l’associazione culturale Capoverso. Gli appuntamenti delle 20 proseguono con Angela Russo, che presenterà il suo libro Parole appassionate (Torri del Vento Edizioni); interverrà Aldo Gerbino. C’è anche l’incontro Marsala e Libridine. Breve presentazione di sette libri di autori marsalesi, con le presentazione dei libri:

Il marsalese, di Fabio D’Anna; Marsala come parlava e… com’era, di Luigi Giustolisi e Paolo Marrone; Azzurro come Marsala 2012/2015, di Salvatore Lo Presti; Il cumulo di pietre, di Giovanni Maniscalco; Non mi hanno fatto salvare Borsellino, di Lorenzo Messina; Un colpo di vita. A ciaccazzeddra, di Salvatore Pandolfo; Storia vera di un amore inventato, di Katia Regina; Taddrarite, di Luana Rondinelli (Libridine). Saranno presenti alcuni autori, che dialogheranno con l’editore Francesco Sferlazzo.

Gli incontri proseguono poi alle 21. L’autrice Margherita Detomas presenterà il libro Città Invisibili. L’Eldorado di Percy H. Fawcett e Timothy Paterson di Margherita Detomas (Writeup Site); con lei dialogherà Pietro Pellegrino. Lo scrittore Mario Figlioli presenterà Dubai the big fake. Una vera fregatura per chi non è veramente pratico (Tatzebao Edizioni); interverrà Federica Lombardo. L’autore Enzo Sciabica presenterà il suo libro Avifauna della Sicilia Sud Occidentale (Libridine). Infine, lo scrittore Francesco Bozzi presenterà il suo libro Il giallo del gallo (Solferino); con lui converserà Daniele Ienna e ci saranno gli interventi musicali di Valerio Buscetta, alla chitarra, e Marcello Cinà, al sax.

A conclusione, alle 22.30 è in programma un talk con l’attore comico Roberto Lipari, a partire da suo libro Cara Accademia della Crusca, ti scrivo (Navarra Editore). Interverranno Ottavio Navarra e Renato Polizzi.