Gaetano Savatteri all’anteprima del festival “Il Mare colore dei Libri” nell’Atrio Comunale il 30 luglio

Si terrà nell’atrio del Palazzo Comunale di Marsala, alle ore 19 di venerdì 30 luglio, a ingresso libero, un’anteprima del festival Il Mare colore dei Libri, con il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, che racconterà il suo ciclo di libri, ambientato a Màkari, ispiratore dell’omonima serie televisiva.

Durante l’incontro, porterà i saluti il sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Lo scrittore Savatteri dialogherà con Renato Polizzi, il giornalista Daniele Ienna e l’editore Ottavio Navarra, ideatore e organizzatore del festival il Mare colore dei Libri, programmato dal 6 all’8 agosto a Marsala. Autore di romanzi di successo editi da Sellerio, come La fabbrica delle stelle e Il delitto di Kolymbetra, Savatteri con i suoi racconti ambientati a Màkari è anche il ‘padre’ del ‘detective per caso’ Saverio Lamanna, rappresentato nella serie tv da Claudio Gioè.

“Sarà un grande piacere avere uno scrittore del livello di Gaetano Savatteri per la preview del festival. Con i suoi racconti, ambientati a Màkari, è nata la famosa fiction della Rai, ambientata in questi territori. Savatteri è, inoltre, direttore artistico di Una Marina di Libri, consolidato evento dell’editoria, a cui Il Mare colore dei Libri si ispira”, così l’editore Ottavio Navarra, che aggiunge: “In questo modo, sta per prendere il via la prima edizione del festival che si terrà a Marsala, una nuova e straordinaria esperienza del mondo dell’editoria, dove ci saranno i più prestigiosi marchi dell’Isola e oltre quaranta incontri di cultura e letteratura, con la presenza di scrittori e saggisti. Durante l’incontro con Savatteri saranno annunciate alcune anteprime del programma”. Il festival Il Mare colore dei Libri si terrà all’interno della Villa Cavallotti di Marsala, dal 6 all’8 agosto. E’ promosso da Navarra Editore, con il patrocinio del Comune di Marsala ed è organizzato in collaborazione con la Regione Siciliana – PO FSE Sicilia 2014 – 2020.