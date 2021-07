Coronavirus in Italia: si torna a superare quota mille casi al giorno. In Sicilia 109 nuovi contagi

Tornano sopra quota mille i contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. I guariti nelle ultime 24 ore (+1.735) continuano ad essere più dei nuovi casi (+1.010), determinando una diminuzione complessiva degli attuali positivi, che scendono 41.840. Tuttavia, l’incidenza delle varianti sta determinando un innalzamento nella curva dei contagi, in controtendenza rispetto alle settimane scorse. Salgono, invece, a 127.718 i decessi dall’inizio della pandemia, per effetto delle 14 vittime registrate nell’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute.

Tra le regioni, si registra un mini exploit della Campania (+208). Sopra quota 100 anche Sicilia (+109), Lazio (+104), Lombardia (+100).

Il dato siciliano è completato da 228 guarigioni e 2 decessi, con il numero degli attuali positivi che continua a scendere, giungendo a quota 3.357. In discesa anche i ricoveri, attualmente 148 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva e 129 presso i reparti Covid. Restano in isolamento domiciliare in attesa del completamento del processo di negativizzazione 3.209 soggetti.