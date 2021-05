Marsala: si insedia la Giunta Young, il Portavoce e una nuova società di comunicazione

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha nominato ieri, con proprio provvedimento la “Giunta Young”, precedentemente istituita da un provvedimento di giunta Municipale.

“Come avevamo preannunciato nel nostro programma elettorale abbiamo ieri nominato la Giunta Young – precisa massimo Grillo. Lo abbiamo fatto perché crediamo tantissimo nell’apporto d’idee e nell’impegno socio-politico delle nuove generazioni. Abbiamo il dovere di riprogrammare e di ripartire coinvolgendo i giovani direttamente e attivamente nelle decisioni strategiche per il futuro di Marsala. Non a caso ho voluto insediare la Giunta Young proprio ieri, 11 maggio, una data fortemente simbolica in questo periodo difficilissimo. Oggi più che mai, fare memoria significa anche ricordare come Marsala e i marsalesi hanno saputo essere protagonisti nella Storia e rialzarsi dalle macerie ripartendo con spirito di unità e dalle energie migliori. Da parte mia desidero ringraziare quanti hanno accettato l’invito a svolgere questa carica, cosa che faranno a titolo gratuito”.

Della Giunta Young sono stati chiamati a far parte Laura Doro, Businnes Manager, che si occuperà di Turismo e Promozione del Territorio, Gloria Genna, titolare di attività commerciale e artista, che dedicherà il suo impegno ad Ambiente e Servizi Sociali, Andrea Russo, Direttore e responsabile musicale, che supporterà l’Amministrazione su cultura, spettacoli e sport, Enrico La Sala, ingegnere informatico, che presterà la sua opera per la digitalizzazione della pubblica Amministrazione; nonché Daya Kaur Singh, studentessa di economia e gestione aziendale, che si occuperà di finanze e Valeria Genna, ingegnere edile, che si impegnerà nei lavori pubblici e nella pianificazione urbanistica. Come dichiarato dal sindaco Grillo in sede di istituzione della Giunta Young, lo stesso si è riservato la nomina del settimo assessore Young che avverrà subito dopo la kermesse degli Stati generali dell’Export programmata a Marsala dal 24 al 26 settembre. Gli assessori Young presteranno la loro opera in sinergia e collaborazione sia col Sindaco che con gli Assessori della giunta istituzionale.

Sempre ieri il sindaco Massimo Grillo ha anche ufficialmente annunciato che il suo portavoce sarà il dottor Renato Polizzi e che l’Ufficio stampa viene affiancato da una struttura di comunicazione, che a seguito di regolare gara d’appalto, è stata individuata nella società Bucaneve srl di Napoli.