Highlights Calcio Femminile: Marsala -Unime 4 a 2. VIDEO

Gli Highlights della 5^ giornata di Eccellenza Femminile, con il Marsala che batte in rimonta l’Unime passato in vantaggio al 10′ del primo tempo. Partita terminata 4 a 2 per le azzurre di coach Anteri.

Allo stadio Comunale di Petrosino, gara non senza sorprese, visto che l’Unime Messina si è portata in vantaggio al 10’ minuto, con Rizzo che arriva dritta in area di rigore con un’altra occasione per le ospiti al 12’. Il pareggio del Marsala arriva solo al 29’ dopo una trattenuta in aria di rigore nei confronti di Bannino con palla che finisce nei piedi di Termine che finalizza in rete. Dopo un calcio di punizione, pallone in area Messina, che arriva dritto in rete. Nella ripresa al 14’ gran goal di Sclafani che mette a segno il 3 a 1 dopo l’espulsione di un’avversaria per doppio cartellino e il successivo 4 a 1. Per un fallo al limite dell’area l’arbitro concede il calcio di rigore alle messinesi che segnano il loro secondo goal con Donato.