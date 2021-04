Processo Fazio, sentiti due ufficiali della polizia giudiziaria

Nel corso dell’udienza svoltasi ieri a Trapani, è stato chiesto ai testi di ripercorrere le attività di indagine che hanno condotto alla nascita dell’inchiesta “Mare Monstrum” della Procura di Palermo nel 2017. In particolare, sono stati trattati i rapporti dell’ex deputato regionale, accusato di corruzione, con la famiglia Morace, proprietaria della Liberty Lines, e l’attivismo del primo per sostenere gli interessi della società di navigazione.

Davanti al collegio dei giudici, presieduto dal dottore Enzo Agate e a latere i dottori Edoardo Bandiera e Oreste Fabio Marroccoli, si è svolta ieri mattina l’udienza del processo a carico dell’ex deputato regionale Girolamo (detto Mimmo) Fazio. L’ex parlamentare dell’ARS ed ex sindaco di Trapani è accusato di corruzione. Il procedimento giudiziario è scaturito a seguito dell’inchiesta della Procura di Palermo del 2017, denominata “Mare monstrum”, poi passato per competenza territoriale al tribunale di Trapani.

Nello specifico, sono stati sentiti due ufficiali della polizia giudiziaria. Il primo teste ascoltato dai giudici, presso l’aula Giangiacomo Ciaccio Montalto, è stato il tenente colonnello Antonio Merola, capitano investigativo all’epoca delle indagini. Interrogato dal sostituto procuratore, il dottore Franco Belvisi, il tenente colonnello ha spiegato che l’inchiesta della magistratura palermitana nacque dalla denuncia della dirigente regionale dell’assessorato ai Trasporti, Dorotea Piazza, presentata nel luglio del 2016. All’indomani del suo insediamento, avvenuto nel maggio del 2014, in sostituzione della dirigente Salvatrice Severino, la dottoressa Piazza avrebbe notato un sovradimensionamento delle compensazioni finanziarie della Liberty Lines (in precedenza Ustica Lines), società della famiglia Morace, che gestiva i collegamenti con le isole minori. Il servizio di trasporti passeggeri era finanziato dalla Regione Sicilia anche durante la stagione non turistica. Sostanzialmente, grazie alla contribuzione per garantire la continuità territoriale in detto periodo, venivano compensate le eventuali perdite della società marittima. Quando la dottoressa Piazza assunse l’incarico, per l’appunto, era in corso di aggiudicazione il bando di gara del 4 febbraio del 2014, elaborato dalla dirigente che l’aveva preceduta. In Procura, ha spiegato l’ufficiale, erano anche arrivati degli esposti sul conflitto di interesse della dottoressa Severino, dal momento che la figlia risultava assunta presso la Liberty Lines, la quale si era aggiudicata la gara in via provvisoria. Dunque, la dirigente Severino veniva coinvolta in un’indagine, il cui procedimento giudiziario scaturito attualmente è in corso davanti al Gup di Trapani. È invece uscito da citato procedimento, per incapacità dovuta all’età, l’armatore Vittorio Morace, padre di Ettore. Quest’ultimo, all’epoca dei fatti contestati dall’accusa, era legale rappresentante della società Liberty Lines. Il bando, dunque, sospeso in autotutela dalla dirigente Piazza, nel dicembre 2015, prevedeva un finanziamento di 25 milioni di euro per il collegamento con le isole Egadi e sfiorava i 40 milioni di euro per le isole Eolie. A seguito della decisione della dirigente regionale, la società Liberty Lines sospendeva il servizio di trasporto marittimo per tre giorni e presentava ricorso al Tar, il quale con la sentenza del febbraio 2017 lo dichiarava inammissibile. Per i mesi di sospensione del bando, la stessa dottoressa Piazza ammise il 50% dei pagamenti per i servizi svolti dalla società, la quale continuava ad assicurare il servizio, mentre l’allora Presidente della Regione, Rosario Crocetta, pure coinvolto nell’inchiesta Mare Monstrum, proponeva un esborso dell’80% nell’ambito di una riunione tenutasi presso l’Assessorato regionale, alla quale prese parte anche l’allora deputato dell’Ars Mimmo Fazio. L’incontro è stato raccontato agli investigatori dalla dirigente Piazza, la quale precisava che sarebbero stati presenti alla riunione anche il direttore generale regionale Fulvio Bellomo, l’allora assessore Giovanni Pistorio, gli onorevoli Mimmo Fazio e Mimmo Turano ed Ettore Morace. Rispondendo alla domanda del pubblico ministero, il teste ha dichiarato che la partecipazione di Fazio alla riunione sarebbe avvenuta anche per i rapporti che lo stesso avrebbe avuto con l’azienda Liberty Lines, dal momento che era molto amico sia di Vittorio che di Ettore Morace. Un connubio non solo amicale, ma anche di interessi, secondo quanto riportato dall’ufficiale. A favore dei Morace, l’ex deputato regionale avrebbe portato avanti delle attività sia in qualità di onorevole, garantendogli l’aggiornamento sui lavori parlamentari, connessi a vicende che potevano riguardare la società, e la conoscenza con amministratori regionali, come gli assessori Anthony Barbagallo e Giovanni Pistorio, sia attraverso un’operazione di interesse finanziario: la scalata ai Traghetti delle isole.

Una prima intercettazione, che avrebbe dato idea agli investigatori dell’interesse di Fazio presso soggetti istituzionali, è quella del 30 luglio del 2016, relativa ad una conversazione tra Ettore Morace e l’assessore Pistorio, il quale, in tono scherzoso, avrebbe chiesto al legale rappresentante della Liberty Lines di non mandargli più l’onorevole Fazio e l’onorevole Turano, per perorare evidentemente le sue cause. Secondo gli investigatori, la frase, seppur detta in cordialità, avrebbe reso chiaro il fastidio per le interferenze, verosimilmente insistenti, dei due politici trapanesi. Poi, è stata trattata la vicenda del pranzo organizzato da Fazio, tra Ettore Morace e l’assessore Barbagallo, presso il ristorante Castello a mare di Palermo, pagato dall’ex deputato regionale e costato 140 euro. Un riscontro sarebbe stato rilevato da un messaggio delle banche arrivato sul cellulare di Mimmo Fazio e intercettato dagli investigatori. Successivamente, è stata raccontata dal teste la parte dell’inchiesta relativa al coinvolgimento dell’ex parlamentare regionale per evitare la nomina, quale consulente in materia di trasporti marittimi della IV commissione dell’Ars, di Giuseppe Prestigiacomo, ex dipendente della Siremar (azienda facente capo sempre ai Morace) sostenuto invece dal deputato regionale Pietro Alongi del partito Ncd. Ettore Morace, dunque, si sarebbe attivato con veemenza per impedire tale nomina, attraverso diversi canali, tra cui quelli dell’ex sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, Simona Vicari, dell’ex parlamentare del PDL Marcella Di Caterina e dell’ex deputato regionale Dore Misuraca. In un incontro a Taormina, quindi, Ettore Morace avrebbe incontrato i soggetti citati e lo stesso Pietro Alongi ovvero lo sponsor di Prestigiacomo, riuscendo ad ottenere il ritiro della proposta di nomina. Anche Mimmo Fazio sarebbe voluto intervenire nella vicenda, proponendo di parlare lui stesso con Alongi. Tuttavia, non prese parte alla suddetta riunione. L’ex sottosegretario ai trasporti Vicari è coinvolta nel procedimento giudiziario davanti al Gup di Trapani menzionato, anche per l’approvazione di un emendamento alla finanziaria nazionale che riduceva l’iva dal 10% al 5% sui trasporti marittimi e, dunque, vantaggioso per la società di navigazione dei Morace. Sarebbe stato proprio Ettore Morace a farlo presentare nella commissione Bilancio del Parlamento nazionale. Sarebbe poi stato avvisato dalla Vicari sull’esito positivo. Il testo dell’emendamento, per la precisione, è stato approvato in occasione della legge di stabilità del 2016.

Altro interventismo di Fazio, raccontato dall’ufficiale, sarebbe poi quello ascrivibile all’interesse verso un’interrogazione presentata dal deputato regionale Antonio Malafarina, avente ad oggetto il costo per miglio marino pagato dalla Regione Sicilia alle società di navigazione e ritenuto troppo alto dalla dottoressa Piazza. L’ex deputato avrebbe dunque chiesto ad Ettore Morace chi fosse tale soggetto nel corso di una intercettazione. Il proprietario della Liberty Lines avrebbe risposto che il parlamentare Malafarina si era fissato sulla vicenda, proponendo più volte l’interrogazione, nella quale sarebbe emerso il forte connubio tra i Morace e il Fazio. Poi, tale interrogazione sarebbe stata ritirata grazie all’intervento di Vincenzo Franza, concorrente dei Morace, tramite l’intervento del parlamentare regionale Giuseppe Picciolo. Altra vicenda nella quale Mimmo Fazio si sarebbe attivato per sostenere gli interessi dei Morace è quella relativa all’incontro con l’ex assessore regionale Baldo Gucciardi, organizzato grazie all’ex sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto, nel corso del quale sarebbe riuscito ad ottenere la promessa di un finanziamento pari a 3,5 milioni di euro per la compagnia marittima. In una conversazione del febbraio 2017 con il padre, Ettore Morace gli avrebbe riferito la notizia del conseguimento del finanziamento proprio grazie all’ex assessore. Nonostante avesse contattato prima diversi politici era riuscito, infatti, a fare approvare la proposta. Infine, è stata trattata la c.d. scalata dei Traghetti delle isole, di proprietà di diversi soci, di cui una quota rilevante detenuta dall’imprenditore Andrea Bulgarella di Trapani. L’acquisizione della Siremar era già stata in parte effettuata unitamente al gruppo Franza, rafforzando, quindi, la posizione quasi monopolistica della Liberty Lines. L’ex deputato regionale Fazio, ha raccontato il tenente colonnello Merola, si sarebbe attivato contattando gli altri soci dei Traghetti delle isole, nello specifico, la famiglia Minore di Trapani, tramite Onofrio Minore, commercialista e cugino degli imprenditori, il quale riferiva però la non disponibilità dei parenti. Morace, poi, avrebbe fatto presente all’ex parlamentare dell’Ars di non proseguire con l’acquisto di quote per non inclinare i rapporti ulteriormente con i soci Franza e perché l’operazione non sarebbe stata ben vista dall’allora assessore Pistorio. L’ex parlamentare regionale si sarebbe, tuttavia, fatto garantire dal cugino dei Minore una sorta di diritto prelazione. Infatti, sarebbe stato lui ad apparire come acquirente. Ma una volta fatta l’offerta, avrebbe evidenziato Ettore Morace, gli altri imprenditori avrebbero compreso il connubio tra i due.

Successivamente, è stata affrontato l’accertamento dei benefici economici e politici che avrebbe ricevuto Mimmo Fazio dalla famiglia Morace. Innanzitutto, l’uso dell’autovettura Mercedes, del valore di 40 mila euro, noleggiata in leasing alla Liberty Lines e per la quale quest’ultima pagava l’assicurazione. L’attività di indagine è consistita nel pedinamento dell’allora deputato regionale, il quale avrebbe utilizzato l’auto per recarsi anche all’ARS. Poi, è stata riportata dal teste la questione della disponibilità dei biglietti per viaggiare gratuitamente sugli aliscafi della compagnia di navigazione. Da alcune intercettazioni, infatti, si sarebbe riscontrata la richiesta di Mimmo Fazio per ottenere degli omaggi per le figlie e l’allora assessore Barbagallo per andare a Marettimo, dove villeggiava l’ex parlamentare regionale. Dopo, è stata riferita dal teste, la vicenda dei biglietti gratuiti per seguire le partite del Trapani calcio, allora di proprietà dei Morace. Il tenente colonnello Merola ha spiegato che Mimmo Fazio aveva l’abbonamento, ma da una intercettazione sarebbe stata evidenziata la domanda al responsabile per il rilascio di alcuni biglietti a favore di un terzo soggetto. Inoltre, è stata trattata l’assunzione di alcune persone presso la Liberty Lines, dietro suggerimento dell’allora parlamentare regionale, tra cui quella del nipote Roberto. Il teste ha raccontato anche la vicenda relativa alla propaganda elettorale. In particolare, l’ex deputato regionale avrebbe chiesto a Ettore Morace di poter partecipare allo scambio degli auguri di Natale del 2016 con i dipendenti della Liberty Lines, in vista della sua candidatura come sindaco di Trapani alle amministrative del 2017. Relativamente a tale episodio, sarebbe emerso un ordinativo di materiale elettorale effettuato da Mimmo Fazio, il quale avrebbe disposto di intestare la fattura alla compagnia di navigazione, di 12 mila euro circa, emessa il giorno dopo. Infine, è stato trattato l’episodio della perquisizione del giorno della misura cautelare, avvenuta nel 2017, nel corso della quale sono state rinvenute 5 fatture intestate all’allora Ustica Lines emesse da imprenditori, i quali, sentititi dagli inquirenti hanno dichiarato di non avere svolto lavori per la Liberty Lines, ma presso le proprietà di Mimmo Fazio.

Poi, è stato interrogato dal sostituto procuratore, la dottoressa Brunella Sardoni, il maresciallo Giuseppe Tranchida sull’attività da parlamentare regionale di Girolamo Fazio. In particolare, su alcune proposte di legge ed emendamenti presentati dallo stesso, aventi ad oggetto la modifica dei contratti marittimi, ovvero la durata minima dei contratti di servizio, in occasione della Finanziaria del 2014. La proposta dell’ex deputato regionale consisteva nell’introduzione di contratti di servizio non inferiore ai 4 anni e non superiore ai 6. Due emendamenti, presentati da Mimmo Fazio, poi venivo indirizzati a modificare la legge regionale del 2001: uno, inseriva l’offerta economicamente più vantaggiosa, come criterio di valutazione nell’affidamento degli appalti, e l’altro l’età dei mezzi di trasporto per la navigazione e collegamenti marittimi. Secondo il teste, la Liberty Lines sarebbe stata favorita perché l’unica compagnia in grado di costruirsi le barche, disponendo di un cantiere navale. Successivamente, è stata affrontata la questione degli atti della commissione regionale antimafia, di cui Mimmo Fazio è stato componente e anche vicepresidente nel 2013, rivenuti durante la perquisizione presso gli uffici della Liberty Lines. Uno di tali documenti proveniva anche dalla Presidenza della Regione Siciliana. Gli stessi documenti sarebbero stati trovati sul dispositivo telefonico dell’ex deputato regionale. Un altro argomento discusso è stato quello relativo alla convocazione della commissione regionale competente sullo spostamento degli uffici della Siremar a Milazzo, tema che interessava la compagnia Liberty Lines, dal momento che l’anno prima aveva acquistato un ramo della Siremar, per l’appunto. Nell’ambito di una conversazione intercettata, Ettore Morace avrebbe chiesto a Fazio chi avesse convocato la commissione. Nel corso di un’altra seduta della IV commissione ambiente del 15 aprile del 2015, poi, alla quale erano presenti anche il dirigente regionale La Rocca e i sindaci delle isole minori, si sarebbe verificata una frizione tra la Regione e l’allora Ustica Lines, che avrebbe lamentato l’interruzione dei servizi marittimi per il mancato pagamento di alcuni anni prima. Dagli investigatori è stato acquisito il video dell’intera seduta, nel quale sarebbe visibile lo scontro tra l’allora deputato Fazio, Mario La Rocca e il deputato Nino Oddo, avente ad oggetto il bando del 2014, per l’affidamento dei trasporti marittimi, le indiscrezioni sulla figlia della dirigente Severino, già citate sopra, e il conseguente annullamento del bando. L’onorevole Oddo, nel corso della riunione avrebbe interrotto il collega Mimmo Fazio affermando che tre avvocati bastavano (Fazio è anche un legale ndr), perché presente all’incontro anche l’avvocato Carlo Morace, cugino di Ettore e difensore della compagnia di navigazione. Poi, si è proceduto alla trattazione delle due operazioni immobiliari: della Stefania Mode, per l’acquisto di Palazzo Europa, e della Libery Lines per la concessione al cantiere navale, in via Isola Zavorra, all’interno dell’area demaniale. Gran parte, infatti, del cantiere ricadeva nell’area di sviluppo industriale. Sarebbe stato, dunque, necessario interloquire con il commissario, l’ingegnere Pietro Re, all’epoca sia dirigente dell’IRSAP che commissario ad acta per la liquidazione dei beni. Se la Liberty Lines avesse voluto acquistare l’area, avrebbe dovuto parlare con Pietro Re, dato che era in atto la verifica dei parametri per una nuova concessione dell’area, che sarebbe scaduta ad aprile del 2017. Dal settembre 2016 in poi, all’Asi e all’Irsap, l’istruttoria degli atti amministrativi relativi a detta concessione si trovava in concomitanza con quelli dell’autorizzazione per l’acquisto di Palazzo Europa da parte della Stefania Mode. In quel periodo, si sarebbe ventilata l’ipotesi di trasferimento dell’ingegnere Re, il quale il 20 gennaio del 2017, come emerso da un’intercettazione, ne avrebbe dato avviso a Mimmo Fazio che, a sua volta, contattava l’assessore alle Attività Produttive, Maria Lo Bello, mediante dei messaggi. Infatti, nonostante l’Irsap e l’Asi fossero degli enti giuridici, erano vigilati e controllati dalla Regione, per cui le nomine dei vertici erano politiche. In questi sms, dunque, l’es deputato regionale Fazio avrebbe segnalato all’assessore la possibilità di intervenire per evitare il trasferimento dell’ ingegnere Pietro Re. Infine, il teste Tranchida è stato ascoltato in merito ad una fattura dell’aprile 2017. Il maresciallo ha spiegato che, nel corso dell’interrogatorio reso da LeonardoCarpinteri, proprietario della Stefania Mode, si faceva riferimento a due fatture: una per dei lavori edili mai eseguiti e una per una commessa di vini (800 bottiglie). La seconda fattura, dell’importo di 35 mila euro, il cui pagamento è stato effettuato con bonifico da parte della Stefania Mode, era stata emessa proprio ad aprile 2017, dalla Cantina Primavera. Il 3 maggio, il bonifico effettuato a favore della Cantina sarebbe stato poi stornato sul conto dell’ex deputato regionale, recando come motivazione la restituzione per anticipo al socio. Rispondendo ad una domanda dell’avvocato Lillo Fiorello, difensore di Mimmo Fazio, il teste infatti ha spiegato che la Cantina primavera detiene l’11% della Fazio Wine, società dell’ex parlamentare regionale, per l’appunto. L’ufficiale nel corso dell’esame, inoltre, ha precisato che non è stato trovato dagli investigatori né alcun documento che attestasse il trasporto del bene (le 880 bottiglie), né alcuna firma del vettore, prima cosa che viene solitamente fatta. Inoltre, il teste Tranchida ha precisato che la Cantina Primavera non produce il tipo di vino in bottiglia riportato nella fattura e che il costo di vendita sarebbe più basso rispetto a quanto fatto pagare alla Stefania Mode: 43 euro a bottiglia. Alla fine dell’udienza l’ex deputato Mimmo Fazio ha reso delle dichiarazioni spontanee che saranno completate, verosimilmente, il prossimo 16 giugno quando dovrebbero essere sentiti i testi Carpinteri, Scontrino, Ferrara e Anelli.