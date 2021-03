Processo Fazio, sentiti alcuni ufficiali della polizia giudiziaria

Nel corso dell’udienza, svoltasi presso il tribunale di Trapani, sono stati trattati: gli incontri effettuati dall’ex deputato regionale con Giovanni Pitruzzella, ex presidente dell’Antitrust, e Raffaele De Lipsis, già presidente del CGA Sicilia; la vicenda relativa alla Mercedes della liberty Lines a disposizione del parlamentare regionale; le raccomandazioni per l’assunzione di alcuni soggetti presso la compagnia di navigazione; l’acquisto di Palazzo Europa da parte della Stefania Mode.

Davanti al collegio dei giudici presieduto dal dottore Enzo Agate, e a latere i dottori Edoardo Bandiera e Oreste Fabio Marroccoli, ieri mattina, a Trapani, si è svolta l’udienza del processo a carico dell’ex deputato regionale, Girolamo Fazio. L’ex parlamentare dell’ARS è accusato di corruzione. Il procedimento giudiziario è scaturito a seguito dell’inchiesta “Mare monstrum” del 2017. In particolare, sono stati sentiti tre ufficiali della polizia giudiziaria che hanno condotto le indagini. Per primo è stato esaminato, dal dottore Franco Belvisi, il maggiore Diego Berlingeri, il quale ha ricostruito i passaggi dei contatti e degli incontri effettuati dall’allora onorevole Fazio con Giovanni Pitruzzella, ex presidente dell’Antitrust, e Raffaele De Lipsis, già presidente del CGA (Consiglio della Giustizia Amministrativa) Sicilia. Dunque, dall’ufficiale è stato delineato l’iter che ha condotto al viaggio dell’ex deputato regionale a Roma, per interloquire di presenza con i citati soggetti. Le indagini espletate dai militari, realizzate mediante pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali, avrebbero evidenziato, nello specifico, che lo scopo di tale trasferta sarebbe consistito nel sottoporre ai due esperti sopracitati la sentenza del TAR con la quale i giudici amministrativi di primo grado avevano rigettato il ricorso della Liberty Lines, compagnia degli armatori Morace, contro il provvedimento della dirigente regionale Dorotea Piazza che aveva ritirato, in autotutela, il bando per l’assegnazione dei trasferimenti marittimi, vinto dalla citata società di navigazione, e per l’appunto. Inoltre, l’altra questione sottoposta ai professionisti sarebbe consistita nell’indicazione dei nominativi del collegio difensivo della società di navigazione, in occasione del ricorso al CGA Sicilia. Dunque, è stata fatta una ricognizione sulle tappe del viaggio di Girolamo Fazio nella capitale. L’ex deputato sarebbe partito in aereo per raggiungere la capitale, dove lo avrebbe raggiunto, in treno da Napoli, l’avvocato Carlo Morace, cugino di Ettore Morace (coinvolto nell’inchiesta ha patteggiato la pena), e in sostituzione di quest’ultimo, impedito da un’influenza nel compiere la trasferta. Ad attendere l’ex onorevole Fazio, a Roma, inoltre, vi sarebbe stata una vettura con autista noleggiata dalla Liberty Lines. Dunque, una volta arrivato a destinazione, l’ex parlamentare regionale avrebbe dapprima incontrato a pranzo, a Piazza Verdi, l’ex presidente dell’antitrust Pitruzzella. Dopo, assieme all’avvocato Carlo Morace, si sarebbe recato a casa dell’ex presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, Raffaele De Lipsis, per l’appunto. L’ufficiale, inoltre, rispondendo al quesito del pubblico ministero, ha raccontato che l’allora onorevole Fazio avrebbe organizzato un incontro, avvenuto il 13 marzo del 2017, presso il cantiere navale di Trapani, tra Ettore Morace e Giovanni Pitruzzella, al quale, però, non prese parte perché impegnato in un viaggio di lavoro in Giappone. Successivamente, il teste ha riferito in merito all’attivismo del De Lipsis nel contattare e incontrare i componenti del collegio giudicante che avrebbero dovuto esprimersi sulla causa della Liberty Lines contro la Regione Sicilia. In particolare, Raffaele De Lipsis avrebbe incontrato Claudio Zucchelli, presidente allora in carica del CGA. Poi, in prossimità dell’udienza, l’ex magistrato avrebbe contattato anche gli altri componenti il collegio, i giudici Giulio Castriota (relatore della causa), Giuseppe Barone e Nicola Gaviano, segnalando l’udienza del 10 maggio per ricordare loro la controversia con la Liberty Lines come parte attrice. L’udienza, poi, venne rinviata al 6 luglio, senza dunque che i giudice formulassero una decisione in merito. Sull’esito della stessa, De Lipsis avrebbe informato l’ex onorevole Fazio. Infine, il sostituto procuratore, ha chiesto al maggiore Berlingeri quali documenti sono stati rinvenuti durante le perquisizioni espletate dalla polizia giudiziaria il giorno delle misure cautelari. L’ufficiale ha spiegato che venne rinvenuta, a casa dell’ex presidente del CGA Sicilia, un’agenda con appunti riconducibili ai passaggi che lo avevano visto protagonista nella causa della Liberty Lines (tra cui gli incontri con Fazio, numero della causa, il nome dei componenti il collegio dei giudici). Rispondendo, invece, alle domande dell’avvocato Lillo Fiorello, legale di Girolamo Fazio, il teste ha dichiarato che al momento dell’incontro tra l’ex deputato regionale e l’allora presidente dell’Antitrust non era stata attivata sull’utenza telefonica un captatore informatico da parte della polizia giudiziaria e, dunque, il contenuto delle conversazioni è stato desunto dalle successive intercettazioni. Tale strumento, invece, è stato utilizzato nelle interlocuzioni tra l’ex magistrato De Lipsis e il presidente del CGA Zucchelli. Poi, il maggiore ha precisato di non avere controllato il verbale dell’udienza, relativa alla causa della Liberty Lines, e di avere ricavato il contenuto sulle decisioni dalle intercettazioni ambientali in Camera di consiglio tra i componenti il collegio, i quali comunque non sono stati indagati. Per quanto concerne i papabili nominativi del collegio difensivo, che avrebbero sostituito quelli dei legali del primo grado di giudizio, il teste ha affermato di non ricordare il cognome Tedeschini, menzionato dall’avvocato Fiorello in aula Giangiacomo Ciaccio Montalto.

Successivamente, è stato sentito dalla dottoressa Brunella Sardoni il maggiore Giuseppe Tranchida. Nello specifico, è stata trattata la vicenda relativa alla Mercedes della Liberty Lines, in possesso della società dal 2014, tramite un contratto di locazione finanziaria, ma utilizzata sistematicamente dall’allora parlamentare regionale Girolamo Fazio. Il teste ha spiegato che tale utilizzo sarebbe stato accertato dalle sommarie informazioni di diversi soggetti, tra cui il direttore generale della Liberty Lines, Nunzio Formica, dal direttore finanziario, Alessandro Forino, dal dipendente della compagnia LuigiBuffa. L’ufficiale ha, poi, aggiunto che nel corso delle perquisizioni, effettuate presso gli uffici della società di navigazione, è stata rinvenuta una documentazione in cui venivano appuntate, dalla Liberty Lines, le vetture del proprio parco auto in uso ai dipendenti, in corrispondenza delle quali venivano segnate le inziali degli stessi. Tra queste, la polizia giudiziaria avrebbe identificato “M.F.” come quelle riconducibili a Girolamo Fazio (la lettera “M” starebbe per “Mimmo” diminutivo con il quale è anche conosciuto il politico trapanese). Altra conferma dell’utilizzo della Mercedes da parte dell’onorevole Fazio, ha precisato il teste, si avrebbe da un’intercettazione telefonica del novembre 2016, in cui l’ex deputato regionale comunicava al suo autista, Giampiero Fodale ( stipendiato dall’ARS) che l’autovettura non sarebbe partita, motivo per il quale aveva chiamato la concessionaria alcamese per il prelievo dell’auto tramite carroattrezzi. Inoltre, sempre dalla documentazione sequestrata alla Liberty Lines, si evincerebbe che al contrario delle altre vetture, la Mercedes non sarebbe stata accompagnata dai dati sui costi di manutenzione e da quelli sulla benzina. Per la polizia giudiziaria, la vettura sarebbe, quindi, stata utilizzata per fini istituzionali e parcheggiata prevalentemente presso la sua abitazione e i comitati elettorali. Rispondendo all’avvocato Fiorello, invece, il maggiore Tranchida ha dichiarato di non avere mai visto utilizzare da parte di Girolamo Fazio l’Alfa 157 nel corso delle indagini, ma di averne avuto conoscenza mediante una conversazione intercettata.

Altro tema affrontato durante l’esame del teste, da parte del sostituto procuratore, è stato quello relativo alle assunzioni stagionali alla Liberty Lines di alcuni soggetti, tramite raccomandazioni di alcuni soggetti politici, tra cui l’allora sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto, l’ex consigliere comunale Giuseppe Carpinteri, legato all’assessore della Regione Sicilia, Mimmo Turano (allora deputato all’ARS), in quanto all’epoca inserito a livello regionale all’interno della sua segreteria, e lo stesso Fazio. Quindi, l’ufficiale ha spiegato che Roberta Russo, Marta Gabriele, Elena Mieli, Sabrina Di Marco, sarebbero state assunte dalla società di navigazione su indicazione dell’ex parlamentare regionale, dopo avere svolto dei corsi di formazione. Tra gli altri nominativi, figura anche quello del nipote dell’ex onorevole, Roberto Fazio, assunto part-time, dal 1° febbraio al 31 luglio del 2016, presso l’Airgest e, dal giugno al luglio 2016, sempre part-time, presso la compagnia dei Morace. L’avvocato Fiorello, rilevando che una delle ragazze, Roberta Russo, fosse stata assunta dalla Liberty Lines successivamente all’arresto di Girolamo Fazio, ha chiesto al maggiore quanto potesse avere inciso la sua segnalazione. L’ufficiale ha risposto di non poterlo sapere. I contatti concernenti le indicazioni dei nominativi, comunque, sarebbero già avvenuti a marzo, ha precisato il teste, anteriormente ai corsi di formazione ai quali si sarebbe potuto accedere, verosimilmente, tramite la selezione per l’appunto. Inoltre, l’ufficiale Tranchida ha spiegato che l’attività investigativa avrebbe mostrato che anche negli anni precedenti sarebbero avvenute diverse segnalazioni alla compagnia di navigazione da parte di diversi politici (come già citato), ma in numero consistente queste sarebbero state effettuate dall’ex deputato regionale.

Dopo, il pubblico ministero ha chiesto al teste di ripercorrere le indagini relative all’acquisto di Palazzo Europa, sito nel lotto 41, in via Libica a Trapani, da parte della Stefania Mode, società detenuta per l’85% da Leonardo Carpinteri (coinvolto nell’inchiesta ha patteggiato la pena). Il maggiore ha precisato che le indagini si sono fondate sull’escussione di diversi soggetti istituzionali, politico-amministrativi: il dirigente regionale Maurizio Caracci, l’ex commissario dell’Irsap Maria Grazia Brandara, il dottore Alessandro Ferrara, il dirigente Francesco Lo Cascio, l’ingegnere Carmelo Viavattene e l’ingegnere Pietro Reina dell’Irsap.

Nello specifico, sarebbero sorti alucni problemi in merito alla vicenda. Innanzitutto, dato che l’edificio si trovava all’interno dell’ASI (area di sviluppo industriale), occorreva, per la possibilità di un suo acquisto, la rinuncia al diritto di prelazione da parte dell’IRSAP (gestore dell’area). Inoltre, spettava sempre a quest’ultimo l’autorizzazione per la vendita da parte dei proprietari (istituti di credito) alla Stefania Mode. Altro difficoltà era quella relativa all’attività svolta dalla società, ovvero commerciale e non industriale come richiesto per l’insediamento. L’allora onorevole Fazio si sarebbe prodigato per non fare trasferire l’ingegnere Piero Re, allora a capo dell’Irsap, tra la fine del 2016 e il gennaio 2017, periodo in cui era in corso l’istruttoria per l’acquisto del Palazzo Europa e, poi, accolta positivamente. Esattamente, l’acquisto è avvenuto nel marzo 2017 per 1 milione e 300 mila euro. L’ex onorevole Fazio si sarebbe, poi, fatto promotore di un’iniziativa legislativa, mediante la quale si prevedeva l’aumento della percentuale (dal 10% al 20%) degli insediamenti con attività commerciale che si sarebbero potuti insediare nell’Area di Sviluppo Industriale e il limite del fatturato delle società non superiore al milione di euro. La proposta, il cui secondo firmatario risultava essere l’onorevole Nino Oddo, presentata nella commissione regionale competente, non è mai approdata all’Ars. Infine, è stato sentito dall’avvocato Fiorello, il teste Luca Copanicchio, sempre della polizia giudiziaria, su alcuni plichi sequestrati nel corso delle perquisizioni del luglio 2017, e contenenti alcuni documenti, tra cui uno indirizzato all’allora presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. La prossima udienza si terrà il 14 aprile.