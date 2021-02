Marsala: Rete Civica Salute incontra l’assessore Galfano, proposte su Salute e Sociale

Stamattina si è svolto un incontro al Palazzo Municipale di Marsala, tra l’assessore comunale alle politiche sanitarie Michele Gandolfo e il riferimento comunale di Rete Civica Salute, Antonella Morsello.

Nel corso del colloquio, alla presenza del coordinatore provinciale Rete Civica Salute Antonino Miceli, è stata concordata l’attività di programmazione e supporto del Comune alla Rete Civica Salute con i seguenti obiettivi che verranno discussi nei prossimi giorni anche con il presidente della Commissione consiliare politiche sociali, Pino Ferrantelli: un centro/struttura da utilizzare per i bambini autistici della nostra città e maggiori tutele sia nelle scuole e nel tempo libero in attività socio ricreative; il ripristino guardie mediche inutilizzate; l’assegnazione di una sede per l’attività di Rete Civica Salute su Marsala; l’accordo con l’Asp per l’utilizzo attività di prevenzione e screening sanitario di immobili aziendali.

“L’incontro – affermano Miceli e Morsello – è stato ricco di confronto e nella più ampia disponibilità dell’assessore”.