Da Affari Vostri il racconto del papà di Nicoletta Indelicato, l’avvocato Frazzitta ricostruisce i fatti

Nel corso della trasmissione Affari Vostri su Rai Due di stamani, Giancarlo Magalli ha intervistato il padre di Nicoletta Indelicato, Damiano, la giovane marsalese uccisa brutalmente dall’amica Margareta Buffa e da un altro loro amico, Carmelo Bonetta, la notte tra il 16 e 17 marzo 2019.

Nicoletta Indelicato

“Margareta è una fucina di menzogne, basta che raggiunga il suo obiettivo è disposta a tutto. Io avevo detto a Nicoletta di stare attenta, non mi era subito piaciuta” ha raccontato il signor Indelicato, che ha detto a Magalli che anche giorni prima dell’omicidio volevano denunciare l’accusata, giorni fa condannata all’ergastolo dalla Corte d’Assisi di Trapani.

“Abbiamo anche cercato di allontanarle parlando con la cerchia di amici in comune. Ma Nicoletta veniva sempre da noi a dire che avevano fatto pace. La regista di tutto è stata Margareta, mangiava da noi, voleva conquistare la nostra amicizia, la nostra famiglia”, ha raccontato papà Indelicato che ha continuato: “Abbiamo un tarlo da due anni, perchè uccidere quando si vuole aiutare un’amica?”.

In diretta dal suo studio, è intervenuto anche l’avvocato della famiglia Indelicato, Giacomo Frazzitta che ha fatto una ricostruzione della vicenda, dall’incontro in via Roma, in pieno centro a Marsala, quando Nicoletta è stata portata via dall’amica con una scusa probabilmente, verso le campagne in cui poi la giovane è stata uccisa. All’interno dell’auto si nascondeva Bonetta. In quel luogo, dice Frazzitta, “… bruciavano gatti o fotografie di persone che facevano male a Marghareta a suo dire. Anche i familiari e i parenti di Marghareta sapevano quanto fosse malvagia”.