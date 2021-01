Screening per la popolazione scolastica a Marsala: si terrà il 16 e il 17 all’Autoparco comunale

Sabato 16 e domenica 17 gennaio, dalle ore 9 alle ore 18, si terrà lo screening della popolazione scolastica delle scuole elementari e medie di Marsala. Il test è esteso ad alunni, insegnanti e personale non docente e si terrà in modalità drive in presso l’Autoparco Comunale di Ponte Fiumarella.

Lo conferma il sindaco di Marsala Massimo Grillo che dopo l’ok dell’Asp di Trapani ha allertato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’organizzazione logistica. “Ieri sera la Regione ha risposto positivamente alle mie richieste di uno screening preventivo rispetto alla riapertura delle scuole e ha predisposto lo screening della popolazione scolastica marsalese da parte dell’Asp. Anche il Governo Regionale ritiene che la ripresa delle attività didattiche non può che essere subordinata alla effettuazione di un monitoraggio del virus delle fasce di popolazione interessate. Mi appello ancora una volta al senso di responsabilità di tutti voi chiedendo di partecipare in massa allo screening e di portare i vostri bambini.

Solo con un’operazione di monitoraggio ben fatta potremo riaprire le scuole con la dovuta serenità”.