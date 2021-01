Matrimonio glamour? Il Sì con Marilena Angileri Studio’S anche quest’anno sulla rivista “Acqua & Sapone”

Organizzare un matrimonio non è facile e sentirsi stressati al solo pensiero di dover fare funzionare tutto, è quello che ogni coppia prova quando si approssima la data del “Sì”. Un matrimonio perfetto, è quello che tutti gli sposi desiderano e affidarsi ad un’esperta super premiata come la Wedding Designer Marilena Angileri è la soluzione migliore.

“Anche quest’anno, sarò ospite della seguitissima rivista “Acqua & Sapone” come esperta nella rubrica dedicata allo “Speciale Wedding”. I miei consigli su come addobbare la casa della sposa e su cosa scegliere per non sbagliare nel prezioso giorno del Sì, l’anno scorso, hanno riscosso molto successo e da tutta l’Italia mi hanno contattato per organizzare eventi di questa tipologia. Tutto è etereo ed estremamente voluttuoso in questo straordinario mestiere che faccio ogni giorno cercando di rendere felici tutti! Grazie alle 2 donne super di “Acqua & Sapone” che hanno creduto e credono in me: Ornella Ingrande e Sonia Russo“.

La scelta perfetta è Wedding & More di Marilena Angileri che apre le porte del suo Studio per aiutarvi a fare la scelta giusta.

info contatti 328 400 4479 info@marilenawedding.it www.marilenawedding.it