Coronavirus, Lombardia torna in testa per contagi giornalieri. In Sicilia 1.733 nuovi positivi

18.627 nuovi positivi e 361 decessi nelle ultime 24 ore. Questi i principali numeri del bollettino quotidiano diffuso nel pomeriggio dal Ministero della Salute. Dai dati, elaborati dal Dipartimento della Protezione Civile, emerge un quadro generale simile a quello dei giorni precedenti, a cui si aggiungono 11.174 guariti. Complessivamente, in Italia gli attuali positivi sono 579.932.

Tra le regioni, la Lombardia (+3.267) torna a superare il Veneto (+2.167), scavalcato per numero di contagi giornalieri anche dall’Emilia Romagna (+2.193). Sotto quota 2 mila Lazio (+1.746) e Sicilia (+1.733).

In Sicilia, gli attuali positivi salgono a 41.506 e i deceduti a 2.728 (33 in più nelle ultime 24 ore), mentre i nuovi guariti sono 592. Per quanto riguarda i ricoverati, sono complessivamente 1.473, suddivisi tra terapia intensiva (208) e reparti Covid (1.265). Sono invece 40.033 i pazienti in isolamento domiciliare obbligato, in attesa di negativizzazione.

Nelle ultime 24 si sono registrati 130 casi in più nel trapanese, 449 in provincia di Palermo, 35 ad Agrigento, 79 a Caltanissetta, 28 a Enna, 64 a Ragusa, 201 a Siracusa, 460 a Catania, 287 a Messina (con il capoluogo che si trova adesso in “zona rossa”).