Coronavirus, rt a 14,9 e nuovo aumento casi, in Sicilia oltre 1.400 positivi

Sono 18.020 i nuovi contagiati oggi in Italia secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Dati in calo rispetto a ieri (20.331), ma con soli 121.275 tamponi effettuati (ieri 178.596); la percentuale di positivi rispetto ai tamponi è quindi del 14,9% (ieri 11,4%), salendo di nuovo. Le vittime sono state 414 (ieri 548), per un totale dall’inizio della pandemia di 77.291.

In Sicilia si conferma il trend nazionale. I nuovi casi di contagio registrati oggi nell’isola sono 1.435 e il totale da inizio epidemia sale così a 102.641.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 9.767. Attualmente positive sono 37.739 persone (+313). Sono 36 i nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 2.629.

I guariti ammontano invece a 61.307, 433 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.228 pazienti sono ricoverati con sintomi, 196 persone sono in terapia intensiva (+2).