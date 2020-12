Processo Fazio, l’ex deputato regionale ha reso delle dichiarazioni spontanee

L’ex parlamentare dell’ARS, durante il suo intervento nell’aula Giangiacomo Ciaccio Montalto del tribunale di Trapani, è tornato sulla questione della vendita di Palazzo Europa e sulla riunione in Assessorato avente ad oggetto l’insediamento della Stefania Mode nell’area industriale della città, raccontate dai funzionari dell’Irsap e dai dirigenti della Regione Sicilia nelle precedenti udienze.

Il collegio dei giudici del processo a carico dell’ex deputato regionale, Girolamo Fazio, ha cambiato composizione. A coadiuvare il presidente, il dottore Enzo Agate, sono stati chiamati, infatti, i giudici Oreste Fabio Marroccoli ed Edoardo Bandiera, i quali hanno sostituito le dottoresse Roberta Nodari e Chiara Badalucco che, sin qui, hanno seguito il procedimento giudiziario scaturito dall’inchiesta “Mare Monstrum” del 2017. Ricordiamo che il filone del processo trapanese è quello relativo all’ipotesi di corruzione, di cui è stato chiamato a rispondere l’ex parlamentare regionale. Girolamo Fazio, per 10 anni anche sindaco di Trapani, è intervenuto in aula Giangiacomo Ciaccio Montalto per rendere delle dichiarazioni spontanee. Nello specifico, l’ex deputato regionale è tornato sulla questione della vendita di Palazzo Europa e sulla riunione in Assessorato avente ad oggetto l’insediamento della Stefania Mode nell’area industriale della città da lui in passato governata, e raccontate dai funzionari dell’Irsap (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive) e dai dirigenti della Regione Sicilia nel corso di una precedente udienza. In particolare, ha rilasciato delle dichiarazioni sull’interessamento della società di Leonardo Carpinteri per trasferire l’attività di logistica da Nubia alla zona industriale di Trapani. Prima della proposta di acquisto di Palazzo Europa, infatti, il dirigente Marco Giani, accompagnato dall’avvocato Vincenzo Scontrino, allora legale della società, avrebbero richiesto all’ingegnere Piero Reina dell’Irsap, se vi fosse o meno la possibilità per l’azienda di effettuare tale attività. A tale domanda, però, sarebbe stata data una risposta equivoca.

Poi, l’ex sindaco Fazio ha raccontato i suoi rapporti non idilliaci con l’avvocato Scontrino, designato dallo stesso amministratore unico della Trapani Servizi quando ricopriva la carica di primo cittadino. Inoltre, ha spiegato che con il legale citato ha avuto anche uno scontro relativo ad un processo. L’ex deputato regionale, riguardo ai rapporti con l’ingegnere Reina, ha dichiarato che questi non si sarebbe occupato di aggiornare il Piano dell’area industriale, dove le aziende del Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale) si sarebbero dovute insediare, e che l’area in questione era sprovvista di un depuratore. Dal momento che aveva ricoperto per un decennio la carica di primo cittadino, Girolamo Fazio si sarebbe interessato della zona industriale, allora fatiscente per essere collocata all’ingresso della città. Una scelta scellerata, per l’ex sindaco, dalle amministrazioni che lo hanno preceduto, soprattutto perché situata vicino alle saline, un patrimonio oggi rinomato e rivalutato.

Successivamente, l’ex onorevole, ha raccontato l’incontro avvenuto in Assessorato regionale. L’ex deputato ha precisato di avere preso parte al secondo meeting tenutosi negli uffici della Regione Sicilia, preceduto da tre istanze inoltrate dalla Stefania Mode, nelle quali si chiedeva agli uffici competenti se questa potesse svolgere la sua attività, ma senza alcun riscontro. Nell’ambito della prima riunione, alla presenza del direttore della società Marco Giani, del capo di gabinetto dell’assessore Maria Lo Bello, il dottore Maurizio Caracci, e del dottore Francesco Lo Cascio, l’ingegnere Carmelo Viavattene, allora commissario ad interim dell’Irsap, avrebbe dato delucidazioni su come presentare la citata richiesta. In quell’occasione sarebbe comunque stata esclusa la possibilità di insediare l’azienda come attività commerciale. Invece, Girolamo Fazio ha partecipato in qualità di parlamentare del territorio. L’ex deputato regionale ha spiegato che il precedente proprietario di Palazzo Europa aveva ottenuto una deroga alla norma che stabilisce il tipo di insediamento di attività in tali zone e, dunque, gli sarebbe stato consentito di svolgere attività di servizio alle imprese. Un’attività simile, secondo l’ex primo cittadino, a quella di logistica. La società Stefania Mode, inoltre, avrebbe fatto la richiesta sulla possibilità di trasferirsi o meno per procedere all’acquisto. Quindi, secondo quanto riportato da Girolamo Fazio, la compravendita non sarebbe andata in porto se l’azienda non avesse avuto prima dei riscontri alla sua richiesta. Durante l’incontro citato, durato circa 20 minuti, sarebbe stato chiesto ai dirigenti regionali se il nuovo proprietario avesse potuto usufruire della deroga concessa prima e se questa fosse un’attività di logistica oppure no. L’ex sindaco di Trapani ha inoltre aggiunto che qualche anno prima, tra il 2012 e il 2016, molti proprietari di immobili nella zona industriale li affittavano ad altre aziende. Per tale motivo ha presentato anche una denuncia alla Procura. Tra le aziende citate da Fazio, l’Aimeri Ambiente, adesso Energetikambiente, la quale, per l’appunto, svolgeva attività di logistica.

Infine, l’ex deputato regionale ha fatto delle dichiarazioni sulla sua iniziativa parlamentare, presentata il 19 aprile del 2016, sull’incremento degli insediamenti nell’area industriale di Trapani, un’iniziativa per gli inquirenti legata a Stefania Mode, come ricordato dallo stesso Fazio. Poi, l’ex sindaco ha spiegato che spesso i disegni di legge regionali subiscono delle trasformazioni per via degli emendamenti presentati in commissione. Gli inquirenti si sarebbero soffermati sulle modifiche del contenuto della sua iniziativa parlamentare, ha precisato l’ex deputato regionale. Però, secondo Girolamo Fazio, quelle da lui introdotte sarebbero state delle condizioni impossibili da seguire per la Stefania Mode che non ha mai adeguato il codice ateco come attività di logistica. Nel corso dell’udienza di ieri mattina sono stati sentiti dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Michele Cavarretta, anche due testimoni delle forze dell’ordine sul sequestro di una fattura della Fazio Wines emessa nei confronti della Liberty Lines. In particolare sulla fattura n. 1941, contenuta in una cartella del 2012, e rinvenuta presso la cantina. L’attività investigativa, infatti, è stata effettuata, come spiegato dai testi, per comprendere la veridicità della stessa, la quale non era accompagnata né dalla bolla né dall’ordine. Durante l’udienza, il pubblico ministero, la dottoressa Brunella Sardoni ha depositato il verbale di interrogatorio di Ettore Morace, ex amministratore della Liberty Lines. Doveva essere sentito la scorsa udienza, che è saltata per impegni del presidente del collegio. Adesso, verrà citato tra i testi della difesa per essere ascoltato in una delle udienze che verranno fissate nel 2021. Ricordiamo che l’inchiesta “Mare Monstrum” del 2017, condotta dalla Procura di Palermo, ha coinvolto proprio l’ex armatore. La vicenda trae origine da un esposto della dirigente regionale dell’Assessorato alle Infrastrutture Mobilità e Trasporti, la dottoressa Dorotea Piazza, insediatasi nell’aprile del 2014. La dirigente aveva da subito avviato una attività di rivisitazione delle modalità e metodologie di determinazione dei costi del servizio di trasporto marittimo in Sicilia, in vista delle nuove gare d’appalto. Tale attività l’avrebbe condotta a procedere all’annullamento in autotutela del bando per l’affidamento dei servizi di collegamento marittimo, pubblicato nel febbraio dello stesso anno, curato dalla precedente dirigente, la dottoressa Salvatrice Severino (anche lei coinvolta nell’inchiesta), riscontrandone un sovradimensionamento della compensazione finanziaria. Tale azione della dirigente neo insediatasi avrebbe prodotto tensioni con Ettore Morace, amministratore della Ustica Lines (poi diventata Liberty Lines), società marittima che si era aggiudicata l’appalto e che operava quasi in regime di monopolio, con i conseguenti ricorsi giurisdizionali e l’abbandono delle procedure di gara della stessa. Nel maggio del 2015, poi, sarebbe stato convocato un primo tavolo tra l’allora presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, e Vittorio Morace (padre di Ettore) per dirimere la questione sulla percentuale delle spese già sostenute dall’azienda e che sarebbero state liquidate dall’amministrazione regionale. Nel dicembre dello stesso anno, un secondo incontro sarebbe stato fissato in Assessorato Infrastrutture e Trasporti in cui sarebbero stati presenti: la dirigente Piazza, l’assessore Giovanni Pistorio, il dirigente generale della Regione Sicilia Fulvio Bellomo, Ettore Morace accompagnato dai legali, dal direttore amministrativo della Ustica Lines, Alessandro Fiorino e gli onorevoli Mimmo Turano e Girolamo Fazio. In quell’occasione, quest’ultimo, rivolgendosi alla dirigente avrebbe detto “La pagherete cara, è questione di tempo… ma la pagherete cara”. Dunque, Fazio, secondo la Procura, nella qualità di deputato regionale avrebbe assunto delle posizioni allineate a quelle dell’armatore Morace. Da questo spunto investigativo, si sarebbe fatto luce solo su “uno dei numerosi ingranaggi della macchina corruttiva realizzata dal Morace” per salvaguardare i suoi interessi nel settore del trasporto marittimo.