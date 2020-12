Marilena Angileri Studio’s: aperti tutte le Domeniche di Dicembre

L’atmosfera natalizia è già arrivata da Wedding & More, lo scintillante Show Room della Wedding Designer Marilena Angileri. Gli esclusivi addobbi per arredare la casa in attesa della festa più bella dell’anno vi aspettano e se vorrete decorare uno strepitoso Albero di Natale, Marilena Angileri saprà consigliarvi l’idea giusta per un effetto chic garantito.







“Sta per arrivare il Natale e i nostri cuori sono più che mai colmi di Speranza. Come sempre, continua il mio impegno nel voler rendere più belle le case e i sogni di ognuno dei miei clienti, sia per organizzare eventi sia per allietare ogni angolo della casa con oggetti scelti e selezionati da me con cura. Saremo aperti tutte le Domeniche di Dicembre per venire incontro alle esigenze dei clienti”. In Piazza Castello n. 17 a Marsala trovate oggettistica di classe, Teste di Moro, quadri, decorazioni floreali, bomboniere Henriette e Cupido, Statuine del Presepe e idee regalo molto originali. L’immancabile Schiaccianoci, simbolo del Natale e Portafortuna vi attende per regalarvi una Festa da sogno.

Contatti 328 400 4479 info@marilenawedding.it www.marilenawedding.it