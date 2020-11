Processo Fazio, attesa per la deposizione dell’armatore Ettore Morace

Dovrebbe giungere dalla Spagna l’ex presidente della compagnia di navigazione Liberty Lines, per essere ascoltato presso il tribunale Trapani sull’inchiesta Mare Monstrum del 2017. Nel corso della scorsa udienza, intanto, sono stati esaminati tre testimoni sulla vicenda che ruota attorno l’acquisto di Palazzo Europa da parte della Stefania Mode.

Riprenderà domani mattina il processo a carico dell’ex sindaco di Trapani, Girolamo Fazio,davanti al collegio dei giudici presieduto dal dottore Enzo Agate e a latere le dottoresse Roberta Nodari e Chiara Badalucco. L’ex primo cittadino è accusato di corruzione. L’inchiesta della magistratura palermitana “Mare Monstrum” del 2017, relativa al periodo in cui Fazio ricopriva la carica di deputato regionale, è sfociata in diversi filoni. Il troncone trattato in aula Giangiacomo Ciaccio Montalto, dunque, fa parte di un’indagine più ampia e, per ragioni di competenza territoriale, si sta trattando a Trapani per l’appunto. Mimmo Fazio, secondo l’accusa, in diverse occasioni avrebbe perorato, presso gli assessorati regionali, le istanze dell’amico armatore, Ettore Morace, a capo della compagnia di navigazione Liberty Lines. In cambio, l’ex deputato avrebbe utilizzato la società come strumento economico volto a soddisfare le proprie clientele e come serbatoio elettorale. Domani dovrebbe giungere dalla Spagna proprio l’ex presidente della Liberty Lines per essere sottoposto all’esame.

Il filone dell’inchiesta affrontato, invece, nel corso dell’ultima udienza è stato quello relativo all’acquisto di Palazzo Europa da parte della Stefania Mode, società appartenente a Leonardo Carpinteri. Una vicenda che trae origine dall’istanza della società presentata all’Irsap (Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive) per l’acquisto di un immobile sito nell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Trapani e della conseguente riunione presso l’Assessorato regionale competente, alla quale l’allora parlamentare regionale Fazio avrebbe partecipato. In particolare, sono stati esaminati dal sostituto procuratore, la dottoressa Brunella Sardoni, i funzionari della Regione Sicilia e dell’Irsap che si sono occupati della pratica. Per primo è stato ascoltato Maurizio Caracci, capo di gabinetto dell’ex assessore regionale alle attività produttive, Mariella Lo Bello. Nello specifico, il dirigente regionale ha spiegato che, intorno a marzo-aprile del 2016, l’assessore Lo Bello e il commissario straordinario dell’Irsap, la dottoressa Mariagrazia Brandara, gli avrebbero rappresentato la necessità di sentire il deputato Fazio per informarlo sulle modalità di acquisto dell’immobile citato. Il pubblico ministero ha chiesto al teste a che titolo l’ex onorevole avrebbe dovuto essere messo al corrente della richiesta della Stefania Mode. L’ex capo di gabinetto ha dichiarato che sarebbe stato ascoltato in qualità di deputato, ma non ha saputo giustificare il perché di tale interessamento alla pratica della società trapanese. Secondo il dirigente, era prassi in assessorato sentire i deputati per soddisfare il loro diritto di informazione. La riunione per capire, dunque, se fosse possibile concedere la vendita dell’immobile è stata convocata nel suo ufficio alla presenza dell’assessore Lo Bello e del dottore Alessandro Ferrara, dirigente generale, il dottore Francesco Lo Cascio, dirigente dell’Irsap e altri due dirigenti, di cui il teste non ha saputo ricordarne il nome. Nel corso dell’incontro sarebbe sorto, dunque, il problema della saturazione del limite di insediamento delle attività produttive nell’area industriale di Trapani, in quanto in Sicilia vige la norma del ‘95 che lo fissa al 10% per i fini commerciali. Limite che era stato già sforato. Non sarebbe stato l’unico problema a sorgere poiché, nonostante l’intenzione della Stefania Mode, espressa per il tramite di un suo rappresentante (verosimilmente Marco Giani, sentito in un’altra udienza), di stabilirvi un centro di stoccaggio per la logistica, il codice ateco dell’azienda sarebbe rientrato tra quelli a fini commerciali e, dunque, il consesso avrebbe rilevato che non era possibile accogliere la richiesta. Quindi, dalla riunione sarebbe emerso che era necessario cambiare la norma. Secondo il racconto del dottore Caracci, l’ex deputato Fazio, preso parte alla riunione, avrebbe sottolineato il lustro di una possibile operazione condotta dalla Stefania Mode in quell’area. Successivamente, il pubblico ministero ha sollevato diverse contestazioni alle dichiarazioni del teste, perché in contraddizione con quanto affermato nel verbale reso ai carabinieri nel 2017. Nello specifico, alla domanda delle dottoressa Sardoni su chi fosse la persona che si era resa promotrice della modifica della legge regionale, il teste ha detto inizialmente di non ricordare. Al contrario, nel verbale aveva dichiarato che era stato l’onorevole Fazio, il quale poi si era attivato per presentare un emendamento alla legge, allo scopo di aumentare il limite posto dalla norma regionale citata in una apposita seduta della terza commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana. Una proposta che, sebbene sia stata esitata favorevolmente dalla commissione competente, non è mai stata discussa in Aula, a Palazzo dei Normanni. Altra dimenticanza del teste, rispetto a quanto precedentemente riportato, ha poi riguardato una segnalazione per la conferma di un dirigente dell’Irsap, l’ingegnere Pietro Re, che sarebbe stata fatta dall’ex onorevole, e da riportare al commissario Brandara e all’assessore Lo Bello. Tutte le contestazioni del pubblico ministero sono state comunque confermate dal dirigente regionale.

Successivamente, si è svolto il controesame della difesa dell’ex primo cittadino di Trapani, rappresentata dai legali Michele Cavarretta e Lillo Fiorello. In particolare, l’avvocato Cavarretta ha chiesto al teste se per altri deputati si seguiva la stessa prassi nel momento in cui si segnalavano problematiche territoriali. Il dirigente regionale ha risposto che l’ex onorevole Fazio non era né il primo né l’ultimo parlamentare regionale a frequentare l’ufficio di gabinetto per detti motivi. Poi, il teste ha raccontato che l’ex vicesindaco avrebbe prospettato l’ipotesi di riprendere in uso un bene, Palazzo Europa, il quale era stato abbandonato. Infatti, questa operazione avrebbe rappresentato una possibilità di sviluppo per il lavoro e il business del territorio. Tuttavia, l’attività che la Stefania Mode avrebbe dovuto svolgere sarebbe stata commerciale e, quindi, oltre il limite già consentito. Il legale di Fazio ha poi chiesto al teste se ricordava uno scambio di email con un signore dall’accento del nord, con Marco Giani esattamente, del 25 marzo del 2016 (la corrispondenza fa parte della documentazione prodotta dalla difesa in tribunale nel corso dell’udienza), che avesse come oggetto l’istanza della società e nella quale la stessa si identificava come attività di logistica, quindi, industriale. L’ex capo di gabinetto ha precisato che ai responsabili regionali, nell’ambito dell’incontro regionale, gli sarebbe stato detto che il codice ateco della società era identificabile con un’attività di tipo commerciale. Successivamente, ha continuato il controesame della difesa l’avvocato Fiorello, al quale il teste ha precisato che alla riunione svoltasi in Assessorato erano presenti l’avvocato della Regione, Giuseppe Geraci, e l’ex onorevole Fazio. Inoltre, ha aggiunto di non ricordare se l’stanza del 15 marzo, presentata da Marco Giani, fosse stata precedente o meno all’incontro regionale.

Dopo, è stato sentito dal pubblico ministero il dirigente di vigilanza dell’Irsap, dal 2015 al 2016, Francesco Lo Cascio, il quale ha dichiarato di essersi occupato della vicenda relativa all’acquisto di Palazzo Europa e al suo riutilizzo a fini commerciali. Ilteste ha affermato di ricordare una riunione infuocata in assessorato avvenuta il 14 aprile 2016. Anche nel corso di questo esame il sostituto procuratore ha sollevato delle contestazioni in merito alle dichiarazioni del teste e, per la precisione, riguardo la sua reazione alla vista, tra i partecipanti all’incontro, dell’onorevole Fazio, il quale avrebbe accompagnato un responsabile della Stefania Mode. Il dottor Lo Cascio ha raccontato di essere rimasto meravigliato della sua presenza poiché convinto che quel consesso fosse stato convocato per discutere questioni tecnico-amministrative. Altra contestazione del pubblico ministero ha riguardato la narrazione delle azioni successive del dottor Lo Cascio a tale osservazione. Infatti, nel verbale reso ai carabinieri nel 2017 dal dirigente regionale è riportato che aveva chiesto al capo di gabinetto, Maurizio Caracci, di chiamare il dirigente generale, Alessandro Ferrara, in quel momento assente. Infine, il teste ha ricordato la proposta di modifica alla norma del ‘95 portata poi in commissione dall’ex deputato.

In seguito, il dottore Lo Cascio è stato contro esaminato dalla difesa. L’avvocato Cavarretta ha chiesto al teste se nel corso della riunione fosse stata presa la decisione di acquisire il codice ateco necessario, quindi industriale, perché la Stefania Mode potesse comprare Palazzo Europa (acquisto che poi sarebbe avvenuto). Il teste ha dichiarato di non ricordarlo assolutamente. All’avvocato Fiorello, invece, il dirigente regionale ha precisato di avere esaminato la pratica della Stefania Mode, ma non nei termini discussi nella riunione. L’attività imprenditoriale sarebbe stata meritevole di accoglimento poiché avrebbe sviluppato occupazione, ma la competenza sarebbe poi spettata ai tecnici dell’Irsap.

Infine, è stato esaminato Carmelo Viavattene, ingegnere e vicedirettore dell’Irsap. Nell’aprile del 2016, gli è stato infatti conferito per due mesi, ossia fino alla nomina del nuovo responsabile, l’incarico ad interim di direttore generale dal commissario straordinario Mariagrazia Brandara. Un periodo in cui è avvenuta per l’appunto la vicenda della compravendita di Palazzo Europa da parte di Stefania Mode e dei problemi relativi al limite dell’insediamento delle attività commerciali. Il teste ha spiegato che la Legge del 1995 consente, comunque, l’equiparazione dell’attività commerciale con quella industriale, se superiore a 5 dipendenti e con 1 miliardo di euro di fatturato. Dunque, la società avrebbe potuto insediarsi, se non fosse sorto il problema della saturazione del limite del 10%. Poi, ha raccontato al pubblico ministero di ricordare che l’ex onorevole Fazio avrebbe predisposto un emendamento per risolvere la questione. Sarebbe stata l’allora assessore alle attività produttive Lo Bello a mandargli una email con il testo dell’emendamento e nella quale si chiedeva se la proposta di Fazio fosse in contrasto con altra norma. In seguito, gli è stata mandata una seconda copia. Nello specifico, si predisponeva che il limite del 10% dovesse essere innalzato al 20% e che il fatturato delle aziende fosse raddoppiato di 1mln di euro, oltre l’utilizzo di vecchi capannoni. Sul problema del codice ateco, l’ingegnere Viavattene ha dichiarato di ricordare che alla riunione succitata, alla quale prese pure parte, non ci sarebbe stata chiarezza sul tipo attività che la Stefania Mode dovesse svolgere a causa dei diversi rami d’azienda e, per tale motivo, la società si sarebbe informata per risolvere la problematica. Alla domanda della dottoressa Sardoni se avesse mai ricevuto dal commissario straordinario Brandara delle richieste, il teste ha risposto che queste riguardavano l’ingegnere Re, la limitazione del numero di carichi da affidargli, ma di non ricordare se gli è stato chiesto di non spostarlo. Su questo punto la dottoressa Sardoni ha contestato la dichiarazione, in quanto nel verbale del 2017 il dirigente dell’Irsap aveva affermato di avere ricevuto tale richiesta, ma di non sapere chi fosse la terza persona che aveva domandato al commissario straordinario di non fare spostare l’ingegnere Re.

Rispondendo ai quesiti dell’avvocato Fiorello, il teste ha invece precisato, dopo una contestazione, che alla riunione in assessorato era presente anche l’ingegnere Piero Riina, il quale illustrò al consesso aspetti normativi. Il legale ha domandato in particolare se l’ingegnere Riina fosse considerato un dirigente affidabile. Il teste ha spiegato di avere conosciuto l’ingegnere Riina in occasione della fusione tra i consorzi Asi e Irsap. Inoltre, ha aggiunto di essere stato a conoscenza di indagini relative ad un appalto sulla video sorveglianza e che riguardavano il Riina. L’ipotesi di reato, la turbativa d’asta, scaturiva dal fatto che si sarebbe superato il limite di 50 mila euro previsto per gli appalti diretti. L’ingegnere Riina, comunque, sarebbe stato a conoscenza degli esposti anonimi che l’avrebbero interessato. Dato che ricopriva contemporaneamente la carica dirigente periferico dell’Irsap e del consorzio Asi (subentrando all’ingegnere Re), il direttore ad interim Viavattene ha poi ritenuto opportuno mantenere al suo posto colui che lo aveva preceduto.

Al termine del controesame della scorsa udienza, la difesa si è dichiarata concorde sull’acquisizione da parte del tribunale del verbale depositato dal pubblico ministero e contenente le dichiarazioni del commissario straordinario dell’Irsap, la dottoressa Brandara. Convocata in aula, non è stata per l’appunto sentita. Gli avvocati dell’ex sindaco di Trapani hanno depositato dei documenti relativi ad uno scambio di email tra Marco Giani, responsabile della Stefania Mode, e il capo di gabinetto dell’assessore alle attività produttive, Maurizio Caracci. Per quanto riguarda, invece, l’estratto della perizia tribunale del 28 febbraio 2016 della scorsa udienza, l’accusa si è opposta.