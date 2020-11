Arriva la Magia del Natale: da Marilena Angileri Studio’s lo Schiaccianoci Portafortuna che arreda le case chic

Si narra che tutto ebbe origine in Germania, in un Paese di minatori al confine con l’attuale Repubblica Ceca. La popolazione, stanca di essere vessata dalle truppe tedesche e dalle tasse ingiuste, decise di protestare realizzando un soldato in legno il cui unico scopo era solo quello di rompere le noci.







Questa protesta pacifica e creativa, diede origine alla leggenda natalizia più amata di tutti i tempi. Ben presto, il bel soldatino di legno, divenne uno dei simboli tedeschi ed è considerato oggi anche un Portafortuna da appendere all'Albero o da tenere in casa come oggetto-icona del Natale.