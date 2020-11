Associazioni turistiche marsalesi chiedono incontro con l’Amministrazione: “La Città è ultima nella Tp 20”

Le associazioni del settore turistico di Marsala promuovono un incontro con l’Amministrazione Comunale. L’incontro è stato fissato per giovedì 12 novembre alle ore 17. In collegamento dalla Toscana sarà presente anche il Dott. Comanducci, ex Assessore al Turismo del Comune di Arezzo, nonché attuale Presidente della Fondazione Arezzo In Tour.

Le associazioni più rappresentative le categorie dedite al turismo propongono una soluzione innovativa per rispondere alla necessità di una nuova visione del turismo a Marsala. La Fondazione sarà il luogo dove si daranno gli indirizzi sulle politiche turistiche e dove si metteranno in piedi progetti professionali e duraturi per la città. La Fondazione prevede una partnership pubblico-privata con la costituzione di un CDA composto da rappresentanti del Comune oltre che da soci provenienti dal territorio, un sistema democratico avente come obiettivo finale quello di gestire la Destinazione Turistica Marsala. Una gestione condivisa, professionale e moderna per portare Marsala allo stesso livello delle altre destinazioni turistiche siciliane come ad esempio Cefalù, Taormina o San Vito Lo Capo.

“Abbiamo individuato – scrivono le associazioni turistiche – nella Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, lo strumento migliore per gestire a 360 gradi e in maniera professionale la Destinazione Turistica Marsala. La Fondazione ha personalità giuridica ed è regolata dal codice civile. Una garanzia di trasparenza per la gestione di fondi pubblici e privati. I fondi a disposizione della Fondazione non possono essere utilizzati per perseguire un utile economico ma bensì per raggiungere obiettivi di utilità sociale. Uno strumento, tra l’altro, utilizzato sia dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale sia da altri comuni italiani come ad esempio il Comune di Erice o il Comune di Arezzo che dopo aver costituito la Fondazione, è riuscita ad aumentare le presenze turistiche del 90%”.

Dai dati pubblicati dal Libero Consorzio di Trapani (2018), Marsala è posizionata ultima in classifica nella top 20 delle presenze turistiche in Sicilia. La Fondazione ha come obiettivo quello di mettere in rete i privati, le associazioni e l’Amministrazione Pubblica al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, creare un brand territoriale ed aumentare i flussi turistici verso la nostra città in maniera sostenibile. Un lavoro di squadra fatto in sinergia con gli “addetti ai lavori” del turismo. Le associazioni che chiedono l’incontro con la nuova Amministrazione sono: Associazione Marsalese Attività Produttive, ProLoco MTT 2.0, Associazione Strutture Extralberghiere Marsala, Associazione Sport Turismo Stagnone, Movimento Artistico Culturale.

Partecipano, a titolo personale, diverse strutture ricettive dell’Associazione Strutture Turistiche Marsala. “Ringraziamo la nuova Amministrazione per avere accettato la nostra richiesta di incontro. Speriamo in una valutazione positiva del progetto al fine di lavorare insieme già per la prossima stagione turistica 2021”, affermano.