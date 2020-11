Decorare la casa: la proposta chic di Wedding & More: il Natale più bello con gli addobbi per albero e presepe

Non si ferma la verve della spumeggiante Wedding Designer Marilena Angileri. Le nuove idee regalo e gli addobbi addobbi natalizi più belli di sempre per decorare la casa con gusto, stanno per arrivare nel delizioso Show Room di Piazza Castello n. 17 a Marsala.











” Mi piace il mio straordinario lavoro perchè posso mettere in pratica le mie idee, rendere felici le persone che amano circondarsi di cose belle. Se si vive in un ambiente confortevole e di gusto, la vita a casa diventa ancora più accogliente e bella. E’ un momento difficile, di paure e di vita segregata. Possiamo arredare la casa scegliendo begli oggetti che ci accarezzano l’anima”. Marilena Angileri vi aspetta per consigliarvi nell’acquisto di oggetti preziosi che arricchiranno le vostre case in attesa della Natività del Signore. L’oggettistica, le bomboniere Henriette e Cupido, le deliziose Teste di Moro, i quadri più belli ed ora anche gli oggetti natalizi: Wedding & More non si smentisce mai.

Contatti 328 400 4479 info@marilenawedding.it www.marilenawedding.it