Halloween: bimbi in festa da Wedding & More. Taglio della zucca con Marilena Angileri

Solo su prenotazione, tramite l’applicazione Watsapp al numero 3335304894, è possibile prenotare il taglio della zucca presso lo Showroom Wedding & More di Marilena Angileri in Piazza Castello n. 17 a Marsala, addobbato per l’occasione con i colori tipici di questa Tradizione. Un momento di incontro per i bambini dai 6 anni in su che potranno tagliare un classico della Festa di Halloween, la zucca arancione simbolo di questa ricorrenza.

La fantasia creativa della Wedding Designer Marilena Angileri, ancora una volta fa centro, proponendo al pubblico dei più piccoli la possibilità di essere protagonisti di un momento magico: Sono contenta, i bambini hanno tagliato la zucca facendola trasformare in lanterna perchè la Tradizione dice di girare con la lanterna, bussare alla porta e pronunciare la frase “Dolcetto o Scherzetto”?. Poi i bambini hanno colorato, fatto merenda e abbiamo anche regalato l’attestato per la zucca più spaventosa”.









Come sempre, da Wedding & More, ogni evento è un successo. Nello Showroom di Piazza Castello trovate articoli da regalo, fine oggettistica, Teste di Moro e quadri di classe.

