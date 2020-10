Enzo Sturiano confermato presidente del Consiglio comunale di Marsala LA DIRETTA

Ore 11.50: Per la terza volta consecutiva, Enzo Sturiano è stato eletto presidente del Consiglio comunale di Marsala. Era già avvenuto nel 2012 e nel 2015. A favore di Sturiano hanno votato 19 su 23 consiglieri presenti. I rappresentanti della minoranza (Fici, Passalacqua e Rodriquez) hanno votato ognuno per sè. Curiosamente, un voto (da considerare nullo) è andato all’ex consigliere Ignazio Chianetta, che non fa più parte del massimo consesso cittadino.

Sturiano ha affermato che è stata “la sua elezione “più emozionante”. Ha avuto parole di apprezzamento per i colleghi consiglieri che lo hanno votato e per il discorso pronunciato dal sindaco Grillo, sottolineando l’importanza di una leale collaborazione tra Consiglio comunale e Amministrazione. Poi, rivolgendosi ai banchi dell’opposizione, ha preannunciato che a breve si terrà un confronto in vista dell’elezione del vicepresidente, del terzo componente dell’ufficio di presidenza e delle commissioni consiliari. Infine, chiuso la seduta, aggiornando i lavori d’aula al 4 novembre. Nessuna novità per quanto riguarda la designazione dei tre assessori mancanti (sollecitata dal consigliere Fici), che dovrebbero completare la giunta Grillo.

Ore 11.30: Ha giurato davanti al Consiglio comunale anche il sindaco Massimo Grillo, che è stato poi protagonista di un lungo intervento, in cui ha rivendicato l’importanza del primato della politica. Nel salutare la nuova assemblea, definita un mix tra esperienza e gioventù, a proposito dei rapporti con il massimo consesso civico Grillo ha affermato che si confronterà con i gruppi, i partiti e i movimenti, non con i singoli consiglieri. Il primo cittadino si è poi detto dispiaciuto per la rinuncia al seggio consiliare da parte dell’ex sindaco Alberto Di Girolamo, ringraziato per l’impegno amministrativo degli ultimi 5 anni. Al contempo, Grillo ha evidenziato che alcune criticità ereditate dalla precedente amministrazione, annunciando che al più presto verrà convocata una conferenza stampa per informarne la città. Il primo cittadino ha fatto cenno alla necessità di intervenire sul bilancio, il personale, la raccolta differenziata e la Protezione Civile. A proposito della differenziata, Grillo ha annunciato che si procederà a una sospensione del porta a porta nel quartiere di via Istria, dove verrà realizzata un’isola ecologica. A conclusione del suo intervento, ha chiesto all’aula di procedere velocemente all’elezione del presidente del Consiglio, in modo da poter approvare al più presto anche il bilancio di previsione.

A seguire, sono cominciate le operazioni preliminari alla votazione del presidente del massimo consesso civico. Dai banchi della minoranza, Nicola Fici è tornato a chiedere un’indicazione esplicita al sindaco Grillo. A rompere gli indugi tra la maggioranza è stato Gabriele Di Pietra (Progettiamo Marsala) che – come previsto – ha annunciato la candidatura di Enzo Sturiano, accolta favorevolmente anche dai successivi interventi di Eleonora Milazzo (Udc) e Antonio Vinci (movimento Via). Sulla carta, Sturiano può contare su 21 voti su 24.

Ore 11: Si procede con l’ordine del giorno, che dopo il giuramento prevede la surroga, avvenuta all’unanimità, di Mario Rodriquez, subentrato – come detto – ad Alberto Di Girolamo che ha rinunciato al seggio che gli sarebbe spettato di diritto, in quanto secondo candidato sindaco più votato alle amministrative. A seguire, la convalida dell’elezione dei consiglieri, avvenuta all’unanimità con l’unica eccezione di Massimo Fernandez, su cui si è astenuto Pietro Cavasino, alla luce di alcuni rilievi sul rispetto delle condizioni di eleggibilità, riservatamente posti dal segretario Bernardo Triolo.

***

E’ arrivato il giorno dell’insediamento del Consiglio comunale di Marsala. Alle 10, a Sala delle Lapidi, si sono ritrovati, come da convocazione, 23 dei 24 eletti dalla cittadinanza lilybetana alle amministrative del 4 e 5 ottobre. L’unico assente è Andrea Marino, impossibilitato a partecipare per problemi di salute. E’ invece presente in aula consiliare Mario Rodriquez (Cento Passi per la Sicilia) che proprio ieri ha ricevuto la comunicazione ufficiale della sua elezione, in seguito alla rinuncia del sindaco uscente Alberto Di Girolamo. Nello spazio riservato alla giunta, il neo primo cittadino Massimo Grillo, il vicesindaco Paolo Ruggieri e gli assessore Antonella Coppola e Arturo Galfano. Tra i presenti anche i deputati regionali marsalesi Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegrino, ma anche l’ex parlamentare dell’Ars Toni Scilla. Tutti rigorosamente in mascherina i consiglieri comunali, così come i parenti e i familiari, accorsi a Sala delle Lapidi, seppur in numero contingentato per evitare assembramenti.

Molti i volti nuovi, che lasciano trasparire una comprensibile emozione. A presiedere i lavori della prima seduta, come accade dal 2007, è Enzo Sturiano, nella veste di candidato più votato dai cittadini. Come da cerimoniale, è proprio Sturiano a giurare per primo di “adempiere con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”. A seguire, giurano gli altri componenti dell’assemblea civica, pronunciando la stessa solenne frase.