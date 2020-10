Aria di festa: il privilegio di essere “Gossip Girl” con gli addobbi di Wedding & More

L’allegria ha i colori del rosa, del bianco e del nero. Il mood board più atteso ed acceso in città ha la festosa essenza della Serie Tv americana “Gossip Girl”, che svela i segreti del mondo luccicante dei Vip di Manhattan.

Questo il tema di un insolito diciottesimo organizzato dalla eclettica fantasia della Wedding Designer Marilena Angileri, la vulcanica professionista marsalese gettonatissima per la sua creativa fantasia nella pianificazione di eventi. “Mi piace far sentire protagonisti i miei clienti, condividere con loro emozioni e allegrie. Organizzare questo diciottesimo compleanno mi ha entusiasmata e non solo per i colori, per la torta che sembrava un grattacielo luccicante e per quell’aria sbarazzina ed intrigante al tempo stesso della famosa Serie TV. Carinissima l’idea delle bomboniere: tisane a volontà in ricordo di una notte di festa”.











Nell’accogliente ed elegante Show Room di Marilena Angileri potete trovare oggettistica di classe, Teste di Moro, bomboniere Cupido ed Henriette e quadri d’arredo. Wedding & More è in Piazza Castello n.17 a Marsala.