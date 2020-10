Rose rosse e Wedding & More: festeggia con classe la bellezza indimenticabile dei 18 anni

Rose rosse per festeggiare il diciottesimo compleanno, il sogno di ogni giovane donna che si affaccia alla vita. Il talento di Marilena Angileri, Wedding Designer d’alta classe, non si smentisce mai ed è così che una festa di compleanno fra amici, diventa evento indimenticabile: il mio desiderio è mettere al servizio dei clienti la mia professionalità che è uno stimolo a fare sempre di più, a superare me stessa.









Nonostante il lockdown e nonostante le restrizioni, ci sono persone che hanno scelto di festeggiare una ricorrenza felice e si sono rivolte a me. Allestire una tavola, creare un’atmosfera, intrecciare fiori e cercare la sublimazione di un sentimento, per me è partecipare alla gioia di chi vuol vivere un giorno senza Tempo. Sono felice di avere una collaboratrice valida come Amandine Pluvinage, una Wedding Planner francese che ha scelto di trasferirsi nel nostro meraviglioso territorio e realizza con me le creazioni artistiche, intrecciando fiori e luci che danno risalto ad ogni festa.









Lo Studio di Marilena Angileri è un’esperienza sensoriale. Un magico odore di fiori ed essenze esotiche, oggettistica di classe e Teste di Moro oltre le immancabili bomboniere Cupido ed Henriette per ricordare l’eleganza di un evento. Wedding & More è in Piazza Castello n. 17 a Marsala

Info Contatti

328 400 4479

info@marilenawedding.it www.marilenawedding.it