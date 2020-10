Aggiornamento ore 18: Massimo Grillo è il nuovo sindaco di Marsala. Ormai è ufficiale, l’ex parlamentare ha matematicamente superato il quorum necessario alla vittoria al primo turno. Momenti di commozione per il nuovo primo cittadino, affiancato dalla famiglia e dagli amici con cui ha atteso l’evoluzione dello scrutinio. Grande festa tra i suoi supporters che lo stanno accompagnando per le vie della città. Grande entusiasmo e soddisfazione, per un risultato superiore alle attese.

Aggiornamento ore 17.30: Massimo Grillo sempre più proiettato verso la vittoria. Seggio dopo seggio, si consolida il dato che vede l’ex parlamentare dell’Udc in testa nella maggior parte delle 80 sezioni. Cominciano ad arrivare anche i primi riscontri dalle liste. Abbastanza bene quelle di Grillo, anche se non è certo che tutte e 9 superino il quorum del 5%. Nel centrosinistra meglio Pd e Cento Passi per la Sicilia, mentre Marsala Europea e Marsala Coraggiosa rischiano di restare fuori.

Aggiornamento ore 16: Arrivano adesso con maggiore frequenza i dati dai vari seggi e la tendenza va verso una vittoria al primo turno di Massimo Grillo. L’ex parlamentare dell’Udc è avanti quasi ovunque rispetto a Di Girolamo, che sembra non riuscire a recuperare neanche nel versante sud, dove resta persino dietro il suo principale sfidante in alcune sezioni. Alle loro spalle, sembra confermato il trend che vede Rodriquez davanti a Dugo, con Grasso alle loro spalle.

Cominciano ad arrivare i primi dati dello scrutinio per quanto riguarda i candidati a sindaco. La tendenza vede Massimo Grillo in vantaggio. In alcuni seggi del centro la differenza con Di Girolamo appare contenuta, mentre nella zona di Birgi si sta registrando un autentico (per quanto prevedibile) plebiscito per l’ex parlamentare dell’Udc. Saranno decisive le percentuali della zona sud, tradizionale feudo del centrosinistra. Se non rimonta lì Di Girolamo, Grillo è eletto al primo turno. Al terzo posto, finora, si sta piazzando il candidato del M5S Aldo Rodriquez, che tiene a distanza Giacomo Dugo e la Lega. Più indietro Sebastiano Grasso del Movimento Popolare Arcobaleno.

“Mi ritengo soddisfatto, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, con qualità e garbo. Difficile competere con chi aveva nove liste o con la coalizione del sindaco uscente che ne aveva quattro. L’importante è che i cittadini siano consapevoli di chi e cosa hanno votato. Hanno avuto la possibilità di cambiare, hanno voluto questa situazione, non vorrei che da domani si ricomincerà con le lamentele sul sindaco. Ad ogni modo, il Movimento 5 Stelle è vivo a Marsala”.

Dalle 14 in poi la nostra redazione seguirà in diretta lo spoglio elettorale con continui aggiornamenti sulle prime tendenze, i voti e le percentuali dei candidati. A metà pomeriggio si dovrebbe sapere con certezza se il sindaco verrà eletto già oggi o se sarà necessario attendere il ballottaggio tra i due candidati più votati. Rispetto a 5 anni fa, per la vittoria al primo turno è sufficiente raggiungere il 40% più uno dei consensi, mentre il quorum riservato alle liste per l’accesso in Consiglio comunale resta fissato al 5%.