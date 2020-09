Wedding & More Made in Sicily: il trionfo delle tradizioni

L’amore può essere coronato di agrumi, profumato di zagara e fresco come il verde dell’eterna agave. Con Wedding & More puoi essere ciò che vuoi e regalarti il desiderio che hai sempre sognato. Marilena Angileri, eclettica wedding designer, renderà qualsiasi festa, evento o matrimonio, un tripudio di colori e di armonie sapientemente miscelate fra loro. ” Ho voluto rappresentare i colori della mia meravigliosa terra in un matrimonio da favola. Il giallo dei limoni, l’odore delle foglie, il bianco e il verde simboli di purezza e speranza, l’essenza tipica di una tradizione che ci rende famosi ed unici nel mondo. Tutto mi rende piena di idee da condividere con chi si affida alla mia esperienza di wedding designer”.

L’accogliente Show Room in via Sardegna n.17 a Marsala vi aspetta con la sua oggettistica, le meravigliose Teste di Moro, le deliziose bomboniere di classe e la simpatia di Marilena Angileri.

Contatti 328 400 4479

info@marilenawedding.it

www.marilenawedding.it