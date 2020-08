Wedding & More: l’eleganza del floreal design è un’attitudine

L’armonia dei fiori freschi e delle candele profumate, dettagli di passione e voglia di stupire. Grazie alla lunga esperienza e alla grande passione per il floreal design, unite alla creatività e alla voglia di suscitare scintillanti e raffinati “effetti speciali”, la Wedding Designer Marilena Angileri, creerà per voi la giornata perfetta, un evento elegante del quale conserverete un dolce ricordo.

La raffinata fantasia della nota professionista vi supporterà nella definizione del vostro progetto di nozze, curando ogni dettaglio dell’organizzazione, gestendo fornitori e creando una fitta rete di collaboratori che lavoreranno in sinergia per far sì che il vostro giorno sia esattamente così come lo avete sempre immaginato. ” Ogni evento è diverso dall’altro. Adoro inventare e progettare l’allestimento in base alla location e alla personalità dei committenti. Amo viaggiare e questo mi consente di arricchire il mio bagaglio di fantasie”.

Marilena Angileri vi aspetta nel suo fantastico Show Room fra raffinata oggettistica, idee reagalo e Teste di Moro, in Piazza Castello n.17

Contatti 328 400 4479

info@marilenawedding.it

www.marilenawedding.it