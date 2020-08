Si conclude con il libro di Costanza DiQuattro sulla “casa di Montalbano” la rassegna ‘Autori & Territori’

Si concluderà con un insolito tributo a Gesualdo Bufalino,di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, e ad AndreaCamilleri a un anno dalla morte, la rassegna “Autori & Territori – Incursioni letterarie, colloqui, sconfinamenti”, curata da Francesco Vinci, e promossa dall’agenzia “Communico” di Renato Polizzi, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Marsala.

Lunedì 24 agosto al Convento del Carmine alle ore 19, Renato Polizzi dialogherà con Costanza DiQuattro, autrice del libro“La mia casa di Montalbano”, edito da Baldini+Castoldi: quinto e ultimo appuntamento della rassegna che si era inaugurata nel luglio scorso e che ha fatto registrare un grande successo di pubblico.

Il libro di DiQuattro, tra diario e memoria familiare, è stato definito un “quasi romanzo”, eracconta la storia della casa di Puntasecca, diventata negli anni il set televisivo per la fortunata serie del commissario Montalbano e, di conseguenza, meta di tanti lettori pellegrini provenienti da tutto il mondo.

Una biografia corale che restituisce rughe, vita e passato a una casa che “prima era mia e poi di tutti” scrive Costanza DiQuattro.Che nel libro ripercorre, con lo stile asciutto e i toni nostalgici del racconto autobiografico, la vita dentro e fuori le stanze di quella casa di villeggiatura di famiglia in cui tra i tanti avventori e intellettuali siciliani sono passati alcuni personaggi e ospiti illustri come Bufalino, descritto come un uomo che “aveva labbra sottili e capigliatura inesistente o prossima all’inesistenza”, Elvira Sellerio e lo stesso Camilleri.

Costanza DiQuattro, ragusana, poco più che trentenne, è alla sua prima prova narrativa e dirige con la sorella Vichy il Teatro Donnafugata, teatro di famiglia restituito alla fruizione del pubblico dopo sei anni di restauri. Ha collaborato con «Il Foglio» e con alcune testate online siciliane, occupandosi soprattutto di critica dicostume e di cultura teatrale.

Le letture saranno curate dall’infaticabile attrice e regista marsaleseLuana Rondinelli.

Media partner dell’incontro saranno, ancora una volta, le testate giornalistiche “Marsala C’è”, “Itacanotizie” e “LaTr3”.

L’ingresso è libero (nel rispetto delle norme antiCovid).