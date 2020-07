Lo splendore dei 18 anni con la classe di Wedding & More di Marilena Angileri

Non solo matrimoni. Affidarsi allo stile di “Wedding & More” il prezioso Show Room della geniale Marilena Angileri, significa fare centro per ogni evento che si voglia ricordare nel tempo. La Wedding Designer marsalese mette infatti a disposizione dei suoi clienti l’innata fantasia che le permette di organizzare anche feste di compleanno, battesimi, cresime e Prime Comunioni, tutti eventi all’insegna del buon gusto. Marilena Angileri ha organizzato gli indimenticabili festeggiamenti di un diciottesimo compleanno realizzando con abilità e maestria gli allestimenti armoniosi che l’hanno resa famosa anche all’estero. La scelta giusta per ogni evento elegante è Wedding & More di Marilena Angileri che vi aspetta nello Show Room di Piazza Castello 17 a Marsala fra bomboniere, Teste di Mori, articoli da regalo e profumi esotici.

