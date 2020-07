Wedding & More di Marilena Angileri ed ogni evento è uno spettacolo!

Torna la classe raffinata di Marilena Angileri, la famosa Wedding Designer, che come sempre promette e realizza eventi di qualità per i suoi clienti. Dopo la chiusura forzata del Lockdown, il negozio più chic della città riapre i battenti e lo fa raccontando l’allestimento di uno dei tanti matrimoni resi indimenticabili dalla scintillante fantasia della stessa Marilena Angileri: “sono orgogliosa e felice per avere organizzato il matrimonio di una bellissima coppia di giovani francesi che si sono sposati qualche giorno fa a San Vito Lo Capo. Sono venuti qui per realizzare il loro sogno di vita insieme perchè apprezzano il nostro territorio e il nostro lavoro. Il meraviglioso Santuario della Madonna di Custonaci ha accolto la giovane coppia che ha pronunciato il fatidico Sì. E’ stato tutto molto emozionante. La cura dei dettagli, la scelta dei fiori, dei colori, e l’affascinante allestimento che ho potuto realizzare è merito anche del mio team di collaboratori eccezionali”.

Estro e classe innata contraddistinguono la bella signora marsalese che da anni lavora nell’allestimento di raffinati addobbi floreali, tableau mariage e tableau di ringraziamenti e che oltre ai matrimoni, sa creare magiche atmosfere anche nelle feste di compleanno, feste di laurea e di diploma e in qualsiasi altro tipo di ricorrenza che si vuol rendere indimenticabile.

Wedding & More di Marilena Angileri vi aspetta a Marsala in Piazza Castello n. 17 fra splendide Teste di Mori, articoli da regalo, deliziose bomboniere e profumi esotici per iniziare un viaggio ricco di armonie.

Contatti 328 400 4479 info@marilenawedding.it www.marilenawedding.it