Erice senza sindaco: Daniela Toscano si è dimessa

Daniela Toscano si è dimessa dalla carica di sindaco di Erice. La decisione è arrivata stamattina, ma era nell’aria già da ieri pomeriggio, dopo la decisione del prefetto Ricciardi di sospenderla dall’incarico, in applicazione della legge Severino.

Le dimissioni della Toscano sono state precedute da una raffica di dimissioni dei componenti della sua giunta. Il primo era stato, ieri, Giuseppe Spagnolo, in quota al movimento Cives, seguito a ruota, nella giornata di oggi, da Luigi De Vincenzi e Gian Rosario Simonti.

Si conclude dunque dopo tre anni l’esperienza di Daniela Toscano alla guida del Comune di Erice. Eletta nel 2017, il suo mandato sarebbe scaduto nel 2022. A questo punto, nei prossimi giorni la Regione invierà un commissario che svolgerà le funzioni tradizionalmente riservate a sindaco e giunta, mentre il Consiglio comunale resterà in carica, a meno che non decida di autosciogliersi. Verosimilmente, stando così le cose, i cittadini di Erice torneranno alle urne nella primavera del 2021 per eleggere la nuova amministrazione comunale.